Federico Balzaretti, tra società calcistiche e il ruolo a opinionista. Ora all'Olympique Marsiglia

Federico Balzaretti, negli ultimi anni, si è diviso fra il ruolo di cronista e quello di dirigente sportivo. Perché dopo una carriera che lo ha portato a vestire le maglie di Torino, Palermo, Juventus, Fiorentina e Roma, Siena e Varese (vincendo un solo campionato di Serie B, oltre ad arrivare in finale di Europeo nel 2012) il suo tempo è stato diviso fra l'opinionista, fra Prime Video e la Rai, oppure Fox Sports e RMC Sports, e quello all'interno delle società.

Lo scorso 8 novembre è diventato vice direttore sportivo dell'OM, come da comunicato ufficiale pubblicato sul proprio sito. "L’Olympique de Marseille è lieto di annunciare l’arrivo di Federico Balzaretti come Vice Direttore Sportivo, al fianco di Medhi Benatia. Nato a Torino il 6 dicembre 1981, Federico Balzaretti ha avuto una brillante carriera da calciatore, vestendo le maglie di Torino, Juventus, Fiorentina, Palermo e AS Roma. Ex nazionale italiano, ha collezionato diverse presenze con la Squadra Azzurra ed è stato finalista a Euro 2012".

Per quattro stagioni è stato all'interno di Roma, Vicenza e Udinese, per poi fare ritorno in giallorosso all'inizio del 2025. Le sue principali responsabilità sono quelle di supervisionare il settore del reclutamento e contribuire allo sviluppo dei giovani talenti del club. Oggi Federico Balzaretti compie 44 anni.