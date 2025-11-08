Ufficiale Marsiglia, Balzaretti diventa ufficialmente vice direttore sportivo: lavorerà con Benatia

L'indizio è arrivato in occasione della presenza d'eccezione al Velodrome per Olympique Marsiglia-Atalanta, mancava solo l'ufficialità per rendere tutto effettivo e finalmente l'annuncio è arrivato: Federico Balzaretti entra a far parte dell'equipe dirigenziale sportiva del club francese.

"L’Olympique de Marseille è lieto di annunciare l’arrivo di Federico Balzaretti come Vice Direttore Sportivo, al fianco di Medhi Benatia", recita il comunicato ufficiale trasmesso dall'OM. "Nato a Torino il 6 dicembre 1981, Federico Balzaretti ha avuto una brillante carriera da calciatore, vestendo le maglie di Torino, Juventus, Fiorentina, Palermo e AS Roma. Ex nazionale italiano, ha collezionato diverse presenze con la Squadra Azzurra ed è stato finalista a Euro 2012".

Va ricordato il percorso una volta dismessi i panni da calciatore. Al termine della sua carriera da giocatore, Balzaretti ha intrapreso la transizione verso il management entrando nel dipartimento sportivo della Roma (dal 2015 al 2019), per poi passare al Vicenza e successivamente all’Udinese, dove ha ricoperto il ruolo di direttore sportivo, prima di fare ritorno alla Roma nel gennaio 2025.

"Federico Balzaretti si unisce oggi all’Olympique de Marseille per affiancare Medhi Benatia. Le sue principali responsabilità saranno supervisionare il settore del reclutamento e contribuire allo sviluppo dei giovani talenti del club. Tutto il club dà il benvenuto a Federico Balzaretti e gli augura il massimo successo nel suo nuovo incarico", la chiosa della nota.