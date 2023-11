Ag. Pogba: "È un ottimista, si sta preparando a quando sarà possibile per lui rientrare"

Rafaela Pimenta, agente di Pogba e Haaland, ai microfoni di Sky Sport ha parlato così del prossimo mercato di gennaio e non solo: "I dati sono molto importanti però il fattore umano fa la differenza e anche il bisogno. Il mercato di gennaio è un mercato molto ridotto, di tanta sostituzione quando qualcuno è infortunato. E' un mercato interessante per i brasiliani. Dato che il campionato finisce a dicembre e ricomincia a marzo è il momento giusto per far venire brasiliani così le squadre brasiliane si possono preparare e questo facilità l'uscita dei calciatori brasiliani".

Su Marcos Leonardo alla Roma: "Questa è una domanda da fare alla Roma. La verità è che lui è pronto per partire quando ci sarà il momento giusto. C'è un prezzo, e c'è stato anche un giusto equilibrio trovato con Santos quando doveva restare ma adesso farà il suo passaggio".

Su Paul Pogba: "E' ottimista ed è un gran lavoratore, si sta preparando e quando sarà possibile lui è pronto".

Su Haaland se ci sarà nel prossimo match col City: "Non lo so, non lo voglio dire (ride, ndr.)".

Su un giocatore nuovo che vedremo nel mercato di gennaio: "Ovviamente sono contenta dei trasferimenti, ma sono anche realista. Non è facile lasciar andare un giocatore che sta giocando, non vogliamo fare forzature, vogliamo rispettare ciò che sta funzionando. Sono giocatori importanti, dunque sarà da vedere".