Nela su Pisilli: "Penalizzato dal modulo di Gasperini, ma è molto interessante"

L'ex calciatore Sebino Nela intervenuto nel corso del programma "Dribbling" su Rai 2, ha parlato della Nazionale Italiana, che stasera giocherà l'ultimo atto delle Qualificazioni al Mondiale 2026 contro la Norvegia.

"Non capisco tutta questa sorpresa sul fatto che l'Italia non partecipi ai Mondiali. Di talenti non ce n'è più, c'è un ricambio generazionale. Però voglio aggiungere una cosa. Altre Nazionali pur non avendo neanche loro grandi talenti sono però cresciute a livello tattico. Oggi vai a giocare con la Svizzera e perdi, con l'Austria e perdi. La Norvegia stessa, che ha tirato fuori grandi giocatori".

Riguardo al calcio moderno, con portieri e difensori protagonisti dell'inizio dell'azione in moltissime squadre: "Tutto giusto e in evoluzione? Non lo so, anche se ora giocano tutte così. Spero che Guardiola si inventi qualcosa di diverso il prima possibile (ride, n.d.r.). La cosa che mi dà fastidio è che giocano dal basso squadre che hanno difensori con due piedi sinistri...".

Poi sui giovani in crescita, l'attenzione si sposta su Pisilli, giocatore della Roma e autore di un pregevole gol ieri contro la Polonia: "Pisilli non sta trovando molto minutaggio, non è un problema solo di Pisilli, ma di tanti ragazzi. Dimentichiamoci di ragazzi delle Under 21 del passato, abbiamo avuto degli squadroni. Su Pisilli: per me è una mezzala, dovrebbe giocare in un centrocampo a tre. Era già sparito dai radar con Ranieri. Ma è un ragazzo molto interessante, ha fatto un bellissimo gol ieri. Ha bisogno di giocare, probabilmente è penalizzato anche dal sistema di gioco di Gasperini".