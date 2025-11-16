Olanda, Koeman: "Volevamo tenere tutti in squadra, ma l'Inter ha richiamato Dumfries"

Ronald Koeman, commissario tecnico dell'Olanda, è tornato a parlare in conferenza stampa alla vigilia del match contro la Lituania, che può regalare alla Nazionale che allena il pass per andare al Mondiale in programma questa estate. Tra gli argomenti trattati c'è anche quello che riguarda gli infortuni di Justin Kluivert e Denzel Dumfries, rispettivamente in forza al Bournemouth e all'Inter: "Siamo a novembre, sapete come è. I ragazzi hanno avuto un calendario pieno nelle ultime settimane, compresa la Champions League, quindi ci sono più infortuni. Volevamo tenere tutti in squadra, ma i club hanno richiamato Dumfries e Kluivert. La squadra è più che a posto, possiamo coprire tutti i ruoli".

Domenica prossima è in programma una gara molto delicata per i nerazzurri, il derby di Milano contro il Milan e Cristian Chivu, insieme a tutta la società, ha preferito evitare guai peggiori e controllare il leggero fastidio alla caviglia dell'esterno, che non sembra essere preoccupante.