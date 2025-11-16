Chivu non pensa ancora al derby: il tecnico dell'Inter è al Bernabeu per l'NFL

Lo aveva annunciato subito dopo la vittoria contro la Lazio e ha mantenuto la parola. Cristian Chivu, tecnico dell'Inter, secondo quanto riportato da gazzetta.it, è tra gli 84mila presenti al Santiago Bernabeu per Dolphins contro Commanders di NFL. A una settimana esatta dal match contro il Milan, il suo primo derby da allenatore, l'ex difensore è tornato nello stadio nel quale ha vinto la Champions League nel 2010.

Da martedì sarà ad Appiano Gentile per preparare la stracittadina e dovrà trovare le contromisure per limitare anche Christian Pulisic e Adrien Rabiot. I due giocatori del Milan infatti, rimasti ai box per molto tempo, sono pronti a rientrare dal primo minuto, con l'americano che aveva fatto il suo ingresso sul terreno di gioco pure a Parma, nella sfortunata trasferta del Tardini, terminata con il punteggio di 2-2 dopo che il Diavolo era addirittura andato sul 2-0 con le reti di Saelemaekers e Leao.