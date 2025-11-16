Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Serie C, rimonta Salernitana al 94', frena il Ravenna: risultati e classifiche aggiornate

Serie C, rimonta Salernitana al 94', frena il Ravenna: risultati e classifiche aggiornateTUTTO mercato WEB
Daniele Najjar
Oggi alle 16:34Serie C
Daniele Najjar

Prosegue la 14^ giornata della Serie C. Nel Girone A vittoria esterna del Novara contro l'Alcione Milano (0-1), poi successo per 3-1 dell'Albinoleffe contro la Virtus Verona. Nel girone B il Livorno frena il Ravenna, che però nel finale strappa almeno il pareggio (1-1).

Nel girone C la la Salernitana rimonta il Team Altamura (1-2) in pieno recupero, vittoria esterna dell'Audace Cerignola contro il Giugliano, successo in casa del Potenza sul Trapani (2-1). Di seguito tutti i risultati con le classifiche aggiornate nei tre gironi.

SERIE C, 14ª GIORNATA
GIRONE A
Sabato 15 novembre
Cittadella - Arzignano 1-0
17’ Cecchetto
Lumezzane - Pro Vercelli 3-1
34’ Diodato (L), 44’ Sow (PV), 73’ Ferro (L), 92’ Rocca (L)
Triestina - Trento 1-1
12’ Gunduz (TRI), Delmomnte 92’ (TRE)
Domenica 16 novembre
Ospitaletto - Brescia 0-0
AlbinoLeffe - Virtus Verona 3-1
29' Potop (A), 34' Astrologo (A), 71' Mandelli (A), 78' Mancini (V)
Alcione Milano - Novara 0-1
71' Basso
17:30 – L.R. Vicenza - Renate
17:30 – Lecco - Pro Patria
Lunedì 17 novembre
20:30 – Pergolettese - Giana Erminio

Dolomiti Bellunesi-Inter U23 rinviata a mercoledì 3 dicembre alle 18.30

Classifica: Vicenza 35, Union Brescia 28*, Lecco 27, Alcione Milano 24*, Cittadella 24*, Inter U23 22, Trento 20*, Pro Vercelli 19*, Novara 18*, Renate 17, AlbinoLeffe 16*, Ospitaletto 14*, Pergolettese 13, Arzignano Valchiampo 13*, Dolomiti Bellunesi 13, Giana Erminio 13, Lumezzane 13*, Virtus Verona 11*, Pro Patria 8, Triestina -9*
* una gara in più
N.B. - Triestina penalizzata di 23 punti

GIRONE B
Venerdì 14 novembre
Arezzo – Bra 2-1
9’ rig. Pattarello (A), 57’ Cianci (A), 65’ Baldini (B)
Forlì – Campobasso 2-3
28’ rig. Petrelli (F), 45’ Franzolini (F), 52’ Brunet (C), 72’ Padula (C), 80’ Leonetti (C)
Sabato 15 novembre
Pineto - Carpi 1-0
17’ Bruzzaniti
Rimini - Ascoli 0-2
35’ Damiani, 39’ Gori
Torres - Perugia 1-1
41’ Starita (T), 55’ aut. Brendan (P)
Vis Pesaro - Guidonia 2-1
29' Esempio (G), 52' Stabile (V), 61' Di Paola (V)
Sambenedettese - Ternana 0-0
Domenica 16 novembre
Livorno - Ravenna 1-1
23' Gentile (L), 82' Spini (R)
17:30 – Pontedera - Pianese

Gubbio-Juventus Next Gen rinviata a mercoledì 26 novembre alle 15.00

Classifica: Arezzo 35*, Ravenna 34*, Ascoli 31*, Guidonia Montecelio 23*, Pineto 22*, Carpi 21*, Ternana 21*, Forlì 20*, Vis Pesaro 20*, Campobasso 20*, Gubbio 18, Pianese 17, Juventus Next Gen 17, Sambenedettese 16*, Pontedera 12, Livorno 11*, Bra 10*, Perugia 9*, Torres 8*, Rimini -4*

* una partita in più
N.B. - Rimini penalizzato di 15 punti

GIRONE C
Sabato 15 novembre
Casarano - Catania 1-0
9’ Cajazzo
Crotone - Sorrento 3-1
12’ Gomez (C), 30’ Maggio (C), 52’ Sabbatani (S), 71’ Piovanello (C)
Latina – Cosenza 0-1
4’ Mazzocchi
Picerno - Siracusa 1-2
43’ Ba (S), 46’ Bianchi (P), 55’ Guadagni (S)
Domenica 16 novembre
Benevento - Monopoli 3-0
9' Lamesta, 28' Ricci, 51' Prisco
Altamura - Salernitana 1-2
11' Rosafio (TA), 53' Liguori (S), 90+4' Golemic (S)
Giugliano - Audace Cerignola 0-1
51' Parlato
Potenza - Trapani 2-1
21' Anatriello (P), 72' De Marco (P), 90' Gandolfo (T)
Lunedì 17 novembre
20:30 – Foggia - Cavese

Casertana-Atalanta U23 rinviata a mercoledì 3 dicembre alle 17.30

Classifica: Salernitana 30*, Benevento 29*, Catania 28*, Cosenza 26*, Monopoli 22*, Casarano 21*, Crotone 21*, Casertana 19, Audace Cerignola 18*, Atalanta U23 17, Trapani 17, Potenza 16, Team Altamura 15*, Cavese 15, Giugliano 15*, Latina 14*, Sorrento 13*, Siracusa 12*, Picerno 10*, Foggia 10,
N.B. - Trapani penalizzato di 8 punti
* una gara in più

Articoli correlati
Serie C, prosegue la 14ª giornata: tutte le gare in programma oggi Serie C, prosegue la 14ª giornata: tutte le gare in programma oggi
Serie C, il riepilogo delle gare del sabato: vincono Cittadella e Lumezzane, super... Serie C, il riepilogo delle gare del sabato: vincono Cittadella e Lumezzane, super Crotone
Ternana, la Curva Nord alza la voce: nuovi striscioni contro il ricorso sul progetto... Ternana, la Curva Nord alza la voce: nuovi striscioni contro il ricorso sul progetto stadio-clinica
Altre notizie Serie C
Serie C, rimonta Salernitana al 94', frena il Ravenna: risultati e classifiche aggiornate... Serie C, rimonta Salernitana al 94', frena il Ravenna: risultati e classifiche aggiornate
Triestina, Crnigoj: "Troppi punti persi, la penalizzazione poteva già essere azzerata"... Triestina, Crnigoj: "Troppi punti persi, la penalizzazione poteva già essere azzerata"
Benevento, Floro Flores parte con un 3-0 al Monopoli. Union Brescia, solo 0-0 con... Benevento, Floro Flores parte con un 3-0 al Monopoli. Union Brescia, solo 0-0 con l'Ospitaletto
Il ds della Ternana su Liverani: "Esonero? Faremo valutazioni, tutti in discussione"... Il ds della Ternana su Liverani: "Esonero? Faremo valutazioni, tutti in discussione"
Cittadella, sesta vittoria di fila. Iori: "Non mi accontento, chiedo sempre miglioramenti"... Cittadella, sesta vittoria di fila. Iori: "Non mi accontento, chiedo sempre miglioramenti"
Triestina, Tesser: "Dobbiamo crederci, ci sono ancora i punti per raggiungere i playout"... Triestina, Tesser: "Dobbiamo crederci, ci sono ancora i punti per raggiungere i playout"
Sorrento, il direttore sportivo Alessandro Amarante verso l'esonero. Rischia anche... TMWSorrento, il direttore sportivo Alessandro Amarante verso l'esonero. Rischia anche l'allenatore
Ternana, il club ha deciso: Liverani sarà esonerato, manca solo l'annuncio Ternana, il club ha deciso: Liverani sarà esonerato, manca solo l'annuncio
Editoriale di Luca Calamai Immagine box laterale di Luca Calamai Conte o riconquista la squadra o addio scudetto. Zirkzee serve più a Gasp che ad Allegri. Spalletti è l’ora delle scelte. Gattuso e due errori di comunicazione
Le più lette
1 Conte o riconquista la squadra o addio scudetto. Zirkzee serve più a Gasp che ad Allegri. Spalletti è l’ora delle scelte. Gattuso e due errori di comunicazione
2 Italia-Norvegia, le probabili formazioni: sarà 3-5-2, Pio Esposito sfiderà Haaland
3 L'Inter ha deciso: cambierà la difesa in estate. E ha già tre nomi in testa
4 Juventus, Comolli (e l'algoritmo) cambia idea: niente più giocatori dall'Arabia Saudita
5 Carrozzieri racconta: "Diedi un pugno a Novellino. Era fatta col Milan ma la droga rovinò tutto"
Ora in radio
Repliche 11:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Mondiali 2026, tutte le nazionali qualificate: Portogallo 31esimo a raggiungere l'obiettivo
Immagine top news n.1 Conceiçao-gol, Portogallo ai Mondiali. Psicodramma Ungheria: Rossi ko e fuori al 96'
Immagine top news n.2 Gattuso e i tre diffidati: Frattesi in campo, Cambiaso in panchina e Tonali in tribuna
Immagine top news n.3 Italia-Norvegia, le probabili formazioni: sarà 3-5-2, Pio Esposito sfiderà Haaland
Immagine top news n.4 Italia ai play-off: tutto ciò che c'è da sapere a un turno dal termine delle qualificazioni
Immagine top news n.5 Haaland e la Serie A: fu vicino a Napoli e Juventus. Ieri una risposta politically correct
Immagine top news n.6 Che sfiga: nessuno come la Norvegia tra le 54 squadre europee! E poi basta un gol...
Immagine top news n.7 Da impossibile a impensabile (e la risata). I norvegesi e le tante domande sul... 9-0
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano L'Inter ha deciso: cambierà la difesa in estate. E ha già tre nomi in testa Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Spalletti e la sosta per rivoluzionare la Juventus. Che cambia per Koopmeiners?
Immagine news podcast n.2 Come il Napoli reagirà sul mercato all'incredibile emergenza infortuni
Immagine news podcast n.3 Il Milan rischia seriamente di perdere Mike Maignan a parametro zero
Immagine news podcast n.4 Il caso Conte non esiste. E' stato creato solo da... Antonio Conte
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Roberto Breda: "Salernitana non più in vetta? Meglio adesso che a marzo. Ora c'è tempo"
Immagine news Serie C n.2 Lecco, Leon Sipos: "Adesso tutti sanno che siamo una squadra ostica. E in crescita"
Immagine news Serie C n.3 Felice Evacuo: "Benevento, l'esonero di Auteri un fulmine a ciel sereno"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Pagliuca sull'Inter: "Dopo la scoppola dell'anno scorso non pensavo facesse così bene"
Immagine news Serie A n.2 Lazio, Rovella spiega la sua verità: "Leggo tante inesattezze. Ecco perché devo operarmi"
Immagine news Serie A n.3 Parla Gattuso, Marotta sugli stadi e lo stop di Vlahovic: le top news delle 18
Immagine news Serie A n.4 Mondiali 2026, tutte le nazionali qualificate: Portogallo 31esimo a raggiungere l'obiettivo
Immagine news Serie A n.5 La Russa prova a smorzare i toni: "Inviterò Gattuso a pranzo in Senato"
Immagine news Serie A n.6 Juventus, Vlahovic risparmiato dopo lo stop: nemmeno in panchina con la Serbia
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Sampdoria, allarme Ferrari: domani gli esami, si teme uno stiramento
Immagine news Serie B n.2 Cissè: "Andare al Catanzaro è stata la scelta giusta, a Verona non avevo continuità"
Immagine news Serie B n.3 Avellino, l'attesa sta per finire: Tutino verso una maglia da titolare contro l'Empoli
Immagine news Serie B n.4 Ambizioni da vertice, risultati da metà classifica: il Palermo deve cambiare passo
Immagine news Serie B n.5 Davide Dionigi, l’architetto dei miracoli: la Reggiana torna a sognare
Immagine news Serie B n.6 Quel Modena che non ti aspetti. Nel campionato delle "tanto attese", ecco la vera sorpresa
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Serie C, rimonta Salernitana al 94', frena il Ravenna: risultati e classifiche aggiornate
Immagine news Serie C n.2 Triestina, Crnigoj: "Troppi punti persi, la penalizzazione poteva già essere azzerata"
Immagine news Serie C n.3 Benevento, Floro Flores parte con un 3-0 al Monopoli. Union Brescia, solo 0-0 con l'Ospitaletto
Immagine news Serie C n.4 Il ds della Ternana su Liverani: "Esonero? Faremo valutazioni, tutti in discussione"
Immagine news Serie C n.5 Cittadella, sesta vittoria di fila. Iori: "Non mi accontento, chiedo sempre miglioramenti"
Immagine news Serie C n.6 Triestina, Tesser: "Dobbiamo crederci, ci sono ancora i punti per raggiungere i playout"
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Italia-Norvegia, risultato ininfluente ma il riscatto è d'obbligo
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Azerbaigian-Francia: Bleus già qualificati ma comunque avanti nei pronostici
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Svizzera-Svezia, elvetici a un passo dal Mondiale
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 La Roma stende la Lazio nel derby: 1-0 e vetta consolidata. La classifica aggiornata
Immagine news Calcio femminile n.2 L'Inter cade contro il Napoli: decide Nielsen, palo di Glionna nel recupero. La classifica
Immagine news Calcio femminile n.3 Serie A W., domenica di fuoco: derby di Roma, big match a Napoli e Juve chiamata a reagire
Immagine news Calcio femminile n.4 Romanelli: "Spagna e Inghilterra avanti a noi. Prendiamo ispirazione per continuare a crescere"
Immagine news Calcio femminile n.5 Como Women-Milan, le formazioni ufficiali: torna Kerr dal 1’. Solito tridente per Bakker
Immagine news Calcio femminile n.6 Serie A Women, la Fiorentina manca l’assalto al primo posto: 1-1 contro il Parma
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.163 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Daniele Minelli, la storia di un arbitro "punito" ingiustamente dal "sistema" Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Gattuso, le parole di un leader: sufficienti per colmare le lacune azzurre?