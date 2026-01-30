Esclusiva TMW Ag.Scarlato: "Preferito il Parma al Bayern. River voleva inserire una maxi-clausola"

Dalla giornata di ieri è ufficiale il tesseramento da parte del Parma del talentuoso trequartista argentino Lucas Scarlato. Classe 2009, considerato in patria uno dei migliori giovani del panorama albiceleste, Scarlato cresciuto nel settore giovanile del River Plate ha deciso di proseguire la sua carriera in Italia. Di aderire al progetto considerato più giusto al suo percorso di crescita ripartendo dal settore giovanile della squadra crociata. Ha deciso di non firmare coi millonarios ma di farlo con la società emiliana. "La verità è che noi non abbiamo fatto nulla di male. Il River Plate ha proposto un contratto che noi potevamo accettare come no. E noi abbiamo deciso di declinare la proposta del River e di accettare l'offerta del Parma", ha dichiarato ai microfoni di TMW il suo procuratore Martin Guastadisegno che poi ha aggiunto: "Nonostante non fosse necessario, abbiamo comunque favorito un accordo tra le due società. Il River, come riporta anche il comunicato del club, ha comunque beneficiato di questa uscita anche se il calciatore era senza contratto".

Come mai questa scelta?

"Perché il Parma è da sempre la patria degli argentini, è una piazza ideale per crescere. E poi il progetto sportivo, la serietà, l'idea, il percorso che gli hanno offerto. Gli hanno parlato di tutto, con grande rispetto. L'hanno fatto con lui e con la sua famiglia. Hanno dimostrato professionalità".

E il River Plate?

"Voleva inserire nel primo contratto una clausola da 100 milioni di dollari e a noi questa cosa non piaceva. Più semplicemente, abbiamo ritenuto il progetto del Parma più idoneo per il suo percorso di crescita".

C'erano anche altri club interessati?

"In questo mese di gennaio soprattutto il Bayern Monaco: un grandissimo club, ma come detto abbiamo dato priorità al percorso di crescita del calciatore. La scorsa estate invece mostrò grande interesse l'Inter, ma alla fine non se ne fece nulla".