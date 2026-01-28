Ufficiale Parma, ecco il 2009 argentino Scarlato. Il River: "Decisione unilaterale del giocatore"

Confermato l'acquisto in prospettiva da parte del Parma, che come vi abbiamo raccontato era al lavoro per finalizzare l'arrivo di Lucas Scarlato. Trequartista classe 2009, è ormai un ex giocatore del River Plate, che ha comunicato dal proprio sito ufficiale l'accordo raggiunto con il club gialloblu.

Questo il comunicato del River Plate: "Il Club Atlético River Plate informa che, di fronte alla decisione unilaterale del giocatore Lucas Scarlato di lasciare il club, è stato raggiunto un accordo con il club italiano Parma Calcio 1913. Questo accordo consente a entrambi i club di mantenere e continuare a consolidare la loro storica relazione istituzionale, riconoscendo i futuri benefici economici a favore del River Plate. Apprezziamo e ringraziamo il Parma Calcio per la sua professionalità e il suo trattamento rispettoso durante il processo di negoziazione dell'accordo".

Trequartista brevilineo molto dotato tecnicamente, Scarlato in estate era nel mirino anche dell'Inter ma alla fine la decisione è stata quella di concludere il 2025 in Argentina per poi approdare in Italia solo in questo mese di gennaio. Per approdare in un club già ricco di calciatori argentini dato che in prima squadra ci sono già Lautaro Valenti, Nahuel Estevez, Mateo Pellegrino, Christian Ordinez e Mariano Troilo.