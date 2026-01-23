TMW Parma al lavoro per il colpo in prospettiva: due anni e mezzo per Lucas Scarlato

Lucas Scarlato può presto arrivare in Italia. Il Parma sta lavorando per chiudere questa settimana l'accordo per una stellina scuola River Plate che è pronta a sbarcare in Serie A dopo la fine della sua avventura con la società argentina. Classe 2009, dotato di passaporto tedesco, Scarlato arriverebbe senza occupare slot da extra-comunitario con un contratto valido per i prossimi due anni e mezzo.

Il giovanissimo calciatore ha ricevuto in queste settimane diverse proposte, ma il progetto che gli ha prospettato la società emiliana gli è sembrato quello più convincente e in questi giorni si stanno definendo gli ultimi dettagli così da ultimare l'operazione.

Trequartista brevilineo molto dotato tecnicamente, Scarlato in estate era nel mirino anche dell'Inter ma alla fine la decisione è stata quella di concludere il 2025 in Argentina per poi approdare in Italia solo in questo mese di gennaio. Per approdare in un club già ricco di calciatori argentini dato che in prima squadra ci sono già Lautaro Valenti, Nahuel Estevez, Mateo Pellegrino, Christian Ordinez e Mariano Troilo.

In una intervista rilasciata ai canali ufficiali del club argentino, Scarlato un po' di tempo fa rispose così alla domanda circa i suoi modelli di riferimento sul terreno di gioco: “Pablo Aimar e Ariel Ortega. Li ho visti in video e mi ha incuriosito il loro gioco. Mi piacevano il dribbling e la tecnica di Ortega, e l'intelligenza di Aimar. Cerco di perfezionare sempre di più queste qualità, perché è lì che posso fare la differenza nel mio ruolo e nel gioco”.