Ahanor più di Kolasinac, in mezzo Pasalic al posto di Ederson: Atalanta, le ultime verso la Lazio
Cresce l'attesa per la sfida di questa sera all'Olimpico fra Lazio e Atalanta, andata delle semifinali di Coppa Italia dopo il match di ieri fra Como e Inter terminato 0-0. Entrambi i tecnici dovranno convivere con alcuni problemi legati agli infortuni, pur cercando di schierare la miglior formazione possibile.
In questo senso in casa Atalanta i problemi maggiori riguardano l'attacco, viste le condizioni di Raspadori e De Ketelaere. Il ballottaggio davanti fra Scamacca e Krstovic dovrebbe essere vinto dal primo, titolare insieme a Zalewski e Samadrzic pochi metri più indietro. A centrocampo spazio a Pasalic e De Roon, con Ederson non al meglio, mentre sulle corsie agiranno Zappacosta a destra e Bernasconi a sinistra.
In difesa si candida per una maglia dal primo minuto Ahanor, con Hien e Scalvini a completare il terzetto davanti all'intoccabile Carnesecchi.
ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Hien, Ahanor; Zappacosta, Pasalic, De Roon, Bernasconi; Samardzic, Zalewski; Scamacca
