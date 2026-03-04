Juventus, l'affollatissimo scheduling dei rinnovi: Vlahovic il focus, ci sarà tempo anche per Spalletti

Sin dalla fine del mercato invernale, la Juventus ha iniziato una campagna rinnovi importantissima per costruire le fondamenta della squadra che verrà. Una pianificazione meticolosa che ha visto la Vecchia Signora annunciare tre prolungamenti in neanche un mese e 'schedulare' altri accordi pluriennali coi calciatori ritenuti la spina dorsale della squadra di Spalletti.

Il 7 febbraio ha inaugurato il '2026 dei rinnovi' il gioiello Kenan Yildiz: accordo fino al 2030 col numero 10 turco, diventato un punto di riferimento tecnico della squadra, sia con Tudor che con Spalletti e ancor prima con Motta.

Poi è stata la volta di Carlo Pinsoglio, ormai una colonna portante della Continassa nonché uomo forte dello spogliatoio: per lui prolungamento di un anno, fino al 2027.

Forse il rinnovo più atteso era quello di Weston McKennie, che nei primi mesi dell'era Spalletti è stato senza dubbio il migliore in termini di rendimento individuale, al punto da essere schierato anche palesemente fuori ruolo. Come per Yildiz, legame confermato fino al 2030 anche con l'americano.

Il prossimo dovrebbe essere Manuel Locatelli: sempre più centrale in bianconero, il suo contratto passerà dalla scadenza 2028 al 2030, con adeguamento dell'ingaggio, che passerà a 4 milioni annui. Poi le energie si concentreranno su Dusan Vlahovic, il cui rientro è imminente e potrebbe aiutare a riaprire una trattativa che resta comunque difficile per le pretese del serbo, il quale tuttavia è ancora sul mercato ad inizio marzo, e su Filip Kostic, che vedrà scadere tra pochi mesi il suo legame coi bianconeri. Sono previste chiacchierate anche con Pierre Kalulu e Khephren Thuram che hanno accordi lunghi, ma su cui la Juventus non vuole correre rischi, blindandoli anche dal punto di vista dell'ingaggio. E chiaramente, una volta raggiunti gli obiettivi, toccherà anche a Luciano Spalletti: su di lui Comolli e Chiellini sono stati cristallini, non dovrebbero esserci dubbi sul padrone della panchina bianconera nella prossima stagione.