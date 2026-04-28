Calcio in crisi, giovedì Simonelli (Serie A) e Bedin (Serie B) in audizione alla Camera
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I vertici del calcio italiano continuano a sfilare in Parlamento. Giovedì, secondo quanto raccolto, sarà il turno di Ezio Maria Simonelli, presidente della Lega Calcio Serie A. Il numero uno di via Rosellini sarà infatti ascoltato, in un’audizione informale, dalla VII Commissione della Camera dei Deputati (Cultura, Scienza e Istruzione), la stessa che aveva convocato Gabriele Gravina, presidente dimissionario della FIGC, dopo il tracollo di Zenica, salvo poi ripensarci.
Simonelli riferirà sulla crisi e le prospettive del calcio italiano. Insieme a lui, a quanto si apprende dalle convocazioni, ci sarà Paolo Bedin, presidente della Lega nazionale professionisti serie B.
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