Akanji dovrà duellare con Hojlund in Inter-Napoli: "Forte, veloce, sa segnare"

Domani c'è Inter-Napoli che può rappresentare un primo passaggio importante nella corsa Scudetto, per capire soprattutto a quante formazioni sarà aperta. Il difensore nerazzurro Manuel Akanji è stato intervistato da DAZN e si è proiettato sulla partita, analizzandone anche opportunità e angolature: "Vogliamo vincere questa partita, che per noi in casa è molto importante. È stata una buona settimana per noi: sappiamo che nello scorso turno le altre hanno perso dei punti e noi abbiamo vinto. Vincendo domani possiamo prendere un buon vantaggio. Dobbiamo essere concentrati un po’ sull’avversario, ma soprattutto su noi stessi: se facciamo il nostro gioco, credo che tutto andrà bene".

E poi Akanji sposta la sua attenzione sul duello che dovrà sostenere contro il centravanti azzurro Rasmus Hojlund: "È forte, veloce, sa segnare e per questo dovrò stare sempre attento. Ma non dipende solo da me: è una questione di squadra. Difendiamo insieme e attacchiamo insieme. A livello personale devo essere pronto ai duelli, ma riguarda tutta la squadra".

