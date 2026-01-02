Domani Sassuolo-Parma, i convocati di Cuesta: out Benedyczak per influenza
Sono 24 i calciatori convocati da Carlos Cuesta, allenatore del Parma, per la prossima di campionato in programma domani alle 15 con il Sassuolo al Mapei Stadium di Reggio Emilia.
Il tecnico ducale dovrà fare a meno di Adrian Benedyczak, attaccante polacco classe 2000 fermato dall’influenza. Di seguito l’elenco completo dei convocati.
Portieri: 40 Corvi, 13 Guaita, 66 Rinaldi.
Difensori: 27 Britschgi, 39 Circati, 15 Delprato, 18 Løvik, 37 Troilo, 5 Valenti, 14 Valeri.
Centrocampisti: 10 Bernabé, 25 Cremaschi, 8 Estevez, 23 Hernani Jr, 16 Keita, 24 Ordoñez, 22 Sørensen.
Attaccanti: 11 Almqvist, 75 Cardinali, 32 Cutrone, 30 Djurić, 17 Ondrejka, 21 Oristanio, 9 Pellegrino.
