Al Sinigaglia la sfida più attesa tra numeri 10: Paz contro Yildiz, tra presente e futuro
Como-Juventus, in scena domani alle 12:30 al Sinigaglia, è soprattutto Nico Paz contro Kenan Yildiz, una sfida che promette scintille. Yildiz, tedesco di nascita ma cuore turco, è diventato rapidamente uno dei volti della Juventus. Indossa il numero 10 con disinvoltura, guida la Nazionale turca e rappresenta un patrimonio tecnico ed economico per i bianconeri, valutato intorno agli 80 milioni. Un simbolo silenzioso di un calcio che punta tutto sul suo potenziale.
Dall’altra parte, Nico Paz incarna l’eleganza sudamericana. Nato alle Canarie, ma figlio dell’Argentina calcistica, è cresciuto al Real Madrid e oggi il Como lo coccola, sperando di trattenerlo ancora. Scaloni lo tiene in alta considerazione, mentre i Blancos mantengono un diritto di riacquisto a soli 10 milioni: un’occasione che potrebbe esplodere da un momento all’altro.
Domani, scrive il Corriere dello Sport, si fronteggiano due percorsi, due stili, due visioni di gioco. Ma anche due storie di ragazzi chiamati a diventare grandi. E Como-Juve potrebbe essere solo il primo capitolo di una rivalità destinata a segnare il futuro.
