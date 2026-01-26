TMW Albarracin sta per firmare con il Cagliari. La foto dell'arrivo di stamani alle visite

Il Cagliari si prepara ad accogliere il nuovo rinforzo per il proprio attacco e conoscerà un nuovo uruguayano in Sardegna. Tutto definito per l'acquisto di Agustin Albarracin, classe 2005 che arriva negli isolani dal Boston River, società della capitale del paese Montevideo. Per il suo acquisto, il Cagliari versa 2 milioni di euro nelle casse del Boston River, che si riserva però il 30% sulla futura ed eventuale plusvalenza che dovessero realizzare a Cagliari.

Tra l'altro l'arrivo di Albarracin era stato di fatto introdotto dall'amministratore delegato della società sarda Stefano Melis, ai microfoni di DAZN prima della partita poi vinta 2-1 sul campo della Fiorentina: "Siamo veramente vicini, se verrà completato crediamo di aver fatto un bell'acquisto, c'è una forte tradizione che unisce il Cagliari a Montevideo: è un ragazzo molto interessante che può arrivare grazie ai rapporti fra il presidente Giulini e quello del Boston River Delgado, è un prospetto sul quale c'è interesse. Pensiamo possa completare la nostra rosa, è un sottopunta ma può fare diversi ruoli. Dobbiamo lavorare sulla fisicità, ma pensiamo possa essere un buon innesto".

Nella foto dell'articolo l'arrivo di Albarracin stamani a Villa Stuart, struttura medica di Roma in cui si è sottoposto alle visite mediche per il Cagliari.