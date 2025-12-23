Stankovic ritrova Arnautovic alla Stella Rossa: "Era più felice di me di giocare all'Inter"

Dejan Stankovic torna alla Stella Rossa come allenatore, per la seconda volta dopo il ritiro. Deki è subentrato a Vladan Milojević e nella nuova avventura ritrova un vecchio compagno di squadra, ovvero Marko Arnautovic. Il centravanti austriaco infatti ha lasciato l'Inter in estate alla scadenza del contratto ed ora sarà guidato da un uomo che ha condiviso lo spogliatoio con lui per anni, condividendo gioie come quella del Triplete nerazzurro nella stagione 2009/2010.

Nella conferenza stampa di presentazione Stankovic ha parlato anche di Arna, ricordando i trascorsi in comune a Milano: "Marko era mio compagno di squadra, ed era più felice di me quando giocava all’Inter. Ha avuto una carriera fenomenale. Mi dispiace che non sia arrivato al cento per cento della condizione, ma il suo carattere, il suo carisma e il suo talento sono estremamente necessari alla Stella Rossa".

Parlando degli obiettivi per la nuova tappa ha poi aggiunto: "Il mio sogno e il mio più grande desiderio è cancellare quella parentesi del primo mandato. Sappiamo cosa vogliamo far succedere: vincere il campionato, la Coppa, alzare il livello del gioco e superare le qualificazioni, qualunque turno sia".