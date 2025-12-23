Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Stankovic torna sulla panchina della Stella Rossa: "Ripartiamo senza ripetere errori"

© foto di Federico De Luca
Oggi alle 12:27
Pierpaolo Matrone

Dejan Stankovic è di nuovo l’allenatore della Stella Rossa. Per la seconda volta in carriera, l’ex centrocampista assume la guida tecnica del club campione di Serbia, subentrando a Vladan Milojević, esattamente come accaduto sei anni fa. Un ritorno che segna l’inizio di una nuova fase per la Stella Rossa, chiamata a rilanciarsi dopo mesi complessi, tra infortuni e rendimento altalenante.

In conferenza stampa, Stankovic ha subito fissato i punti chiave del suo nuovo corso, soffermandosi anche sul campionato e sulla rivalità con il Partizan: “Ci sono stati grandi cambiamenti al Partizan. Hanno mostrato qualità e organizzazione, oggi il distacco è minimo. L’ultima volta negli spogliatoi sembrava di essere sullo 0-0, non con un vantaggio ampio. Ora inizia un mini-campionato di 17 partite: ci sono tanti punti in palio e dobbiamo partire forte fin da subito”.

Accanto a lui, il direttore generale Zvezdan Terzić ha fatto il punto sul mercato e sulle difficoltà affrontate nella prima parte di stagione: “Abbiamo avuto molti infortuni, soprattutto sugli esterni. Da sei o sette soluzioni di qualità ci siamo ritrovati praticamente senza ali. In ritiro lavoreremo anche su questo: potrebbero esserci rinforzi sulle fasce e forse in altri ruoli. I tifosi saranno soddisfatti di come apparirà la squadra in primavera”.

Terzić ha poi chiuso le porte alle cessioni di gennaio: “Kostov non partirà. Abbiamo tante partite, tra campionato e impegni extra, e serve una rosa ampia. Con infortuni e stanchezza, non possiamo permetterci di indebolirci”.

