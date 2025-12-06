TMW Alessandro Ruggeri: "Koop è fortissimo, nelle big puoi steccare. Costinha? Acquisto sbagliato"

“Penso che ogni cosa ha il suo momento, le sue dinamiche". Alessandro Ruggeri, ex presidente dell'Atalanta fino al 2010 è tornato ai tempi della cessione, con il passaggio di quote nelle mani dei Percassi. "Il nostro tempo è durato per più di quindici anni, è stato un bel ciclo, siamo super soddisfatti di quanto abbiamo fatto. Sono altrettanto felice che le cose vadano in un determinato modo, perché vuol dire che abbiamo ceduto a una proprietà sana, solida e che sa fare calcio”.

Su Koopmeiners.

"Sono usciti tanti i giocatori dall’Atalanta che non si sono confermati. Gasperini crea un'alchimia ed è facile anche sbagliarsi. Koop è un giocatore fortissimo, non sta dimostrando alla Juventus quello che tutti ci aspettavamo. Uno fa sempre il paragone per quanto è stato pagato, perché fosse stato preso per 20 milioni nessuno avrebbe detto nulla. Invece è stato pagato molto, così ci sono delle aspettative diverse. Alle volte ci sono calciatori che lasciano un club e poi non si confermano. Penso anche alla mia Atalanta, come i gemelli Zenoni, Donati… A Bergamo stai da Dio, non ti manca nulla, hai un insieme di dinamiche e situazioni di un certo tipo, è il posto ideale per un calciatore per esplodere”.

Su Costinha.

“Aveva firmato un contratto triennale, purtroppo ha giocato una sola partita contro il Parma. Era il calciatore che guadagnava di più. Boicottato? Non credo proprio, perché se uno guadagna così tanto e non gioca c'è un motivo, probabilmente era arrivato alla fine di un ciclo. Abbiamo tentato anche di risolvere anticipatamente, lui ha sempre rifiutato e ha fatto due anni e mezzo su un lettino di fisioterapia. Prendeva uno stipendio tutti i mesi, molto alto. Se avesse giocato avrebbe fatto un favore a tutti, ma se non veniva preso in considerazione evidentemente gli allenatori non lo hanno ritenuto in grado. Non credo fosse stato boicottato da parte di nessuno. La verità? È stato un acquisto sbagliato”.