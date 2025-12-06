Mantova, Zan Majer in uscita: anche Catania e Salernitana osservano
Si avvicina la sessione di mercato invernale e con l'avvento del mese di gennaio il Mantova potrebbe cambiare qualcosa anche nel reparto di centrocampo.
Fra i giocatori che nelle ultime gare sembrano finiti ai margini del gruppo di titolari c'è Zan Majer. Mai utilizzato nelle ultime 4 gare, è stato schierato titolare in due occasioni fino a qui dall'inizio del campionato.
Secondo quanto riporta La Gazzetta di Mantova oggi in edicola è possibile che il suo profilo possa essere fra quelli in uscita per gennaio. Il quotidiano specifica che sullo sloveno ci sarebbero gli occhi interessati di Catania e Salernitana, fra le altre. Anche in Slovenia poi ci potrebbero essere squadre interessate a farlo tornare in Patria.
