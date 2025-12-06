Mogol: "Io sono tifoso del Milan ma anche della Lazio per un gesto di gratitudine"

Nel corso del suo intervento per Radio Radio, l'autore Mogol ha parlato del suo rapporto con Lucio Battisti e con la Lazio: "Inizialmente ero tifoso del Milan, adesso sono tifoso del Milan ma anche della Lazio, perché è un gesto di gratitudine - riportano i colleghi de Lalaziosiamonoi.it. Cantano le mie canzoni tutte le volte che vincono, per cui è chiaro che sono diventato tifoso. ‘I giardini di marzo’ come inno dei tifosi della Lazio? Mi onora molto. Una volta andai allo stadio: aveva vinto la Lazio e 75 mila persone cantavano in coro. È emozionante.

Claudio Lotito? Lo conosco, ho avuto modo di parlargli. Mi è sembrato molto gentile - ha proseguito -. Gli auguro di cuore di superare la situazione complicata che sta vivendo la squadra. Com’è avvenuto il primo incontro con Lucio Battisti? È una verità strana. Un’amica, Christine Leroux, venne da me con questo ragazzo e mi disse: ‘Voglio sapere cosa ne pensi’. Lui cantò due canzoni e io dissi: ‘Non mi sembrano un granché’.

Lui sorrise: ‘Sono d’accordo’. Lei invece era triste - ha concluso - così per uscire dall’imbarazzo dissi: ‘Vieni tutti i giorni a mezzogiorno, proviamo a scrivere qualcosa’. E da lì è iniziato tutto...".