TMW Ruggeri, ex presidente Atalanta: "Palladino meglio dall'inizio? Fammi indovino e ti farò ricco"

Nella sua lunga intervista rilasciata a TMW, Alessandro Ruggeri, ex presidente dell'Atalanta, ha parlato del parallelismo fra Gregucci e la scelta di Juric da parte dei Percassi. “Chiunque dopo nove anni di Gasperini avrebbe avuto problemi. Sei penalizzato in molte dinamiche e situazioni, dopo un ciclo del genere sarebbe stato difficile per tutti".

Si può fare un parallelismo fra la vostra scelta di Gregucci e quella di Juric?

"Per me ci sono particolari molto differenti. Noi siamo andati su Gregucci quando la nostra prima idea era quella di avere Antonio Conte. Lui, che è una persona per bene, non se l'è sentita di lasciare il Bari perché aveva un legame forte con la famiglia Matarrese".

Palladino però non sta avendo gli stessi problemi... Era meglio prenderlo prima?

"Fammi indovino e ti farò ricco, questo è difficile da potere dire. Sono due allenatori così diversi che oggettivamente non si sa se le cose sarebbero andate comunque in un determinato modo. Mi auguro che possa fare bene, se è stato scelto da Berlusconi e Galliani quando allenava la Primavera vuol dire che hanno visto qualcosa di importante. Ha dimostrato a Firenze, spero possa farlo anche a Bergamo".

Provocazione: Klopp avrebbe faticato dopo Gasperini?

"Eh. È uno dei miei allenatori preferiti, se non il migliore di tutti, perciò... Fosse arrivato sarei ritornato allo stadio volentieri, dopo tanti anni".