L'ex Padova Coppola: "Andreoletti ha fatto miracoli, mascherando lacune d'organico"

Lunedì sera il Padova ospiterà il Cesena nella sfida prevista alle 15 allo stadio Euganeo. L'ex centrocampista biancoscudato, Massimo Coppola, ha rilasciato una intervista al Corriere del Veneto per parlare del match.

Queste alcune delle sue dichiarazioni, a partire da un pronostico della partita: "Come finirà lunedì? Il Cesena è una squadra veramente forte e sarà durissima per il Padova fare punti" - le sue parole - ": fino ad ora Andreoletti, va sottolineato, ha fatto miracoli con la rosa che ha, è un allenatore bravissimo che sta mascherando le lacune dell’organico. Ma ci rendiamo conto che non ha praticamente mai avuto a disposizione Gomez, Baselli, Jonathan Silva e Pastina? La carretta la sta tirando la vecchia guardia, lui sta gestendo tutto in modo egregio".

Un pensiero dunque al mercato invernale è d'obbligo: "A gennaio serviranno investimenti, penso che serva sicuramente qualcosa davanti, oltre a qualcosa in difesa. Il futuro? Se arrivasse qualcuno disposto a investire io credo che a Padova si potrebbe davvero sognare. La base è buona, ma se si vogliono grandi risultati adesso serve uno sforzo in più".