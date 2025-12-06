Stasera Hellas Verona-Atalanta, i convocati di Palladino: c'è Scalvini, out in due
Sono 24 i calciatori convocati da Raffaele Palladino, allenatore dell’Atalanta, per la gara in programma questa sera alle 20.45 allo stadio Bentegodi con l’Hellas Verona.
Confermato il rientro di Giorgio Scalvini, che già in Coppa Italia ha seguito dalla panchina la vittoria sul Genoa. Unici assenti Sulemana e Bakker, quest’ultimo comunque più vicino al recupero.
Portieri: Carnesecchi, Rossi, Sportiello.
Difensori: Ahanor, Bernasconi, Djimsiti, Hien, Kolasinac, Kossounou, Scalvini.
Centrocampisti: Bellanova, Brescianini, De Roon, Éderson, Musah, Pasalic, Maldini, Samardzic, Zalewski, Zappacosta.
Attaccanti: De Ketelaere, Krstović, Lookman, Scamacca.
