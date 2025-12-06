Dall'Inghilterra confermano: il Napoli vuole Mainoo a gennaio. In estate il no dello United

Come anticipato da TuttoMercatoWeb nei giorni scorsi, il ritorno di fiamma del Napoli per Kobbie Mainoo è realtà. Secondo quanto riportato dal Daily Mail, infatti, il centrocampista inglese di 20 anni sarebbe ansioso di lasciare Old Trafford già il prossimo mese, per rilanciare le sue ambizioni di convocazione in nazionale in vista del Mondiale.

Il club partenopeo aveva già fatto un tentativo in estate per averlo in prestito, ma secondo il tabloid inglese lo United ha respinto la richiesta dei campioni d'Italia in carica e dello stesso giocatore per trattenerlo a Old Trafford. Risultato? Solamente 261 minuti stagionali finora. E ora il Napoli sarebbe tornato alla carica per il classe 2005, che vorrebbe avere con sé a gennaio attraverso la formula del prestito. Antonio Conte però non è l'unico interessato al ragazzo.

Oltre agli azzurri, anche altri 11 club di Premier League, Serie A, Liga e Bundesliga hanno fatto notare il proprio gradimento. Insomma, a breve si potrebbe scatenare un'azzuffata e Mainoo ritrovarsi con tante opzioni sul tavolo, con l'imbarazzo della scelta. Di certo rimanere allo United non è un'opzione per il centrocampista inglese, perché di questo passo la chiamata dell'Inghilterra per i Mondiali resta solo un miraggio. Molto, tuttavia, dipenderà dalla volontà del club inglese di lasciarlo partire. Mentre il modus operandi adottato da Ruben Amorim fino a questo momento lo ha certamente penalizzato.