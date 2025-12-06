Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Avellino, la società rompe il silenzio: "Il calcio parte integrante della nostra terra"

Avellino, la società rompe il silenzio: "Il calcio parte integrante della nostra terra"TUTTO mercato WEB
© foto di Matteo Ferri
Luca Esposito
Oggi alle 12:34Serie B
Luca Esposito

La vittoria ottenuta nello scontro diretto di Bolzano, tra l'altro senza subire gol, ha riacceso l'entusiasmo dei tifosi dell'Avellino che, lunedì pomeriggio, gremiranno lo stadio Partenio per tentare l'impresa contro una big come il Venezia. In città crescono le iniziative utili ad alimentare la passione della piazza, soprattutto di quelle nuove generazioni che si stanno avvicinando ai colori biancoverdi anche grazie al ritorno in B dopo anni complessi tra dilettanti e Lega Pro. In settimana e' stata inaugurata la Mostra "1912, storia di una passione", a Palazzo Caracciolo ad Avellino, sede della Provincia. Nell'occasione il presidente Angelo D'Agostino ha interrotto il silenzio stampa dichiarando quanto segue: "Siamo tornati indietro un po' con la mente alla storia dell'Avellino, dove c'è sempre stato un grande entusiasmo, già dal 1943 in poi. E' da qui che capiamo quanto è importante il calcio, che non è solo uno sport ma parte integrante della nostra terra, della nostra Irpinia e ovviamente della città di Avellino. I 10 anni di A? E' una bella pagina di storia. Ci auguriamo presto di scrivere anche noi altre pagine altrettanto belle. Già ci siamo riusciti con la promozione in B quest'anno. Poi è chiaro che tornare a calcare quel palcoscenico sarebbe meraviglioso per tutti quanti noi". Le parole del patron, tratte dal portale TuttoAvellino, confermano che, una volta acquisita la salvezza, il club abbia intenzione di alzare l'asticella emulando il percorso dei corregionali della Juve Stabia e di altre realtà che, salite dalla C, sono riuscite ad arrivare in A grazie agli investimenti dei presidenti e alla componente ambientale che, in certi contesti, fa davvero la differenza.

Proprio per questo i lupi sperano di sfruttare l'aiuto del dodicesimo uomo per regalarsi un pomeriggio da sogno a cospetto di un Venezia sulla carta superiore dal punto di vista tecnico, ma che in campo esterno è già inciampato più volte contro avversari di medio-bassa classifica. Biancolino, che a breve deciderà se reintegrare o no Manzi, Cagnano e Rigione (out per scelta tecnica da due settimane), non dovrebbe cambiare molto rispetto alla formazione che, pur senza brillare, ha vinto col Sudtirol. Dinanzi a Daffara agiranno Simic, Enrici e Fontanarosa, con Cancellotti e Missori intoccabili sulle corsie laterali. In mediana la qualità di Palmiero e Sounas appare imprescindibile, la terza maglia dovrebbe andare a Palumbo che, in costruzione, può agire anche da trequartista. In avanti Gennaro Tutino va a caccia di quel gol che rappresenterebbe la fine di un incubo, al suo fianco ballottaggio tra Patierno e Biasci, con quest'ultimo leggermente favorito pur destinato a partire dalla panchina sabato scorso prima dello stop nel riscaldamento del compagno. Besaggio, Kumi e Insigne saranno pedine preziose da sfruttare in corso d'opera.

Articoli correlati
Avellino, D’Agostino: “Il calcio è la nostra identità. Sogniamo il ritorno in Serie... Avellino, D’Agostino: “Il calcio è la nostra identità. Sogniamo il ritorno in Serie A”
Sudtirol, Castori: "Monza forte e ben allenato. Non adagiamoci all'idea che basti... Sudtirol, Castori: "Monza forte e ben allenato. Non adagiamoci all'idea che basti una buona prova"
Venezia, Stroppa ritrova i senatori: ad Avellino con la formazione tipo Venezia, Stroppa ritrova i senatori: ad Avellino con la formazione tipo
Altre notizie Serie B
Avellino, la società rompe il silenzio: "Il calcio parte integrante della nostra... Avellino, la società rompe il silenzio: "Il calcio parte integrante della nostra terra"
Sampdoria, si guarda a un esubero di Serie A per il centrocampo: piace Valoti della... Sampdoria, si guarda a un esubero di Serie A per il centrocampo: piace Valoti della Cremonese
L'ex Padova Coppola: "Andreoletti ha fatto miracoli, mascherando lacune d'organico"... L'ex Padova Coppola: "Andreoletti ha fatto miracoli, mascherando lacune d'organico"
Mantova, Zan Majer in uscita: anche Catania e Salernitana osservano Mantova, Zan Majer in uscita: anche Catania e Salernitana osservano
Venezia, il motivo della scomparsa del Leone Alato sulla maglia contro l'Inter Venezia, il motivo della scomparsa del Leone Alato sulla maglia contro l'Inter
Serie B, domani al via il 15° turno: occhi su Empoli-Palermo e sul derby ligure a... Serie B, domani al via il 15° turno: occhi su Empoli-Palermo e sul derby ligure a Chiavari
Avellino, D’Agostino: “Il calcio è la nostra identità. Sogniamo il ritorno in Serie... Avellino, D’Agostino: “Il calcio è la nostra identità. Sogniamo il ritorno in Serie A”
Padova, Russini e Voltan verso l'addio: il Siracusa torna sull'attaccante Padova, Russini e Voltan verso l'addio: il Siracusa torna sull'attaccante
Editoriale di Niccolò Ceccarini Immagine box laterale di Niccolò Ceccarini Milan, c’e anche l’ipotesi Mateta per l’attacco. E in Italia si valuta Pellegrino. Tutte le big di serie A su Palestra. Napoli, giorni decisivi per Mainoo, l’alternativa può essere Maigassa
Le più lette
1 Torino-Milan, le probabili formazioni: Ricci al posto di Fofana, davanti Leao e Pulisic
2 Napoli-Juventus, le probabili formazioni: Elmas accanto a McTominay, David è confermato
3 Inter-Como, le probabili formazioni: Diouf si candida, Fabregas se la gioca con Morata
4 Milan, c’e anche l’ipotesi Mateta per l’attacco. E in Italia si valuta Pellegrino. Tutte le big di serie A su Palestra. Napoli, giorni decisivi per Mainoo, l’alternativa può essere Maigassa
5 Lazio-Bologna, le probabili formazioni: in porta torna Provedel, ballottaggio tra Holm e Zortea
Ora in radio
Guelfi e Ghibellini 11:05Guelfi e Ghibellini live!
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.
Repliche 13:05Repliche
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Napoli, Buongiorno cuore granata: "Ci sarà la mia famiglia. Noi Capitan America, la Juve..."
Immagine top news n.1 Serie A, 14^ giornata LIVE: chance dal 1' per Zielinski, Elmas e Dybala
Immagine top news n.2 Milan, Ricci e la parola bandita dallo spogliatoio: "Scudetto? Allegri non ce lo fa pronunciare"
Immagine top news n.3 A Lecce brilla la stellina Berisha: lo racconta il responsabile del settore giovanile dello Young Boys
Immagine top news n.4 La storia finita tra Mainoo e lo United. Amorim sbotta e ora Conte spera
Immagine top news n.5 Alessandro Ruggeri a 360 gradi: "Klopp il dopo Gasp? Sarei tornato allo stadio"
Immagine top news n.6 Il punto sul rinnovo di Kenan Yildiz con la Juventus e le sirene delle big
Immagine top news n.7 Italia, l'urna di Washington è benevola: se si qualificherà ci saranno Canada, Svizzera e Qatar
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Tutto quello che c'è da sapere sul sorteggio dei gironi Mondiali di oggi Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Ederson come Kvaratskhelia: può essere il grande addio di gennaio
Immagine news podcast n.2 L'ammissione di Manna: ecco dove il Napoli farà mercato a gennaio
Immagine news podcast n.3 Il Milan sta crescendo in casa una futura bandiera del club rossonero
Immagine news podcast n.4 L'infortunio di Dusan Vlahovic non cambierà il mercato in attacco della Juventus
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Petrone: “Ascoli in crescita, Ravenna da primo posto. Derby Brescia-Lumezzane speciale”
Immagine news Serie C n.2 Grammatica: “La terza serie va verso una C élite. Il caso Rimini è un campanello d’allarme”
Immagine news Altre Notizie n.3 Inter-Como, pericolo per Chivu e chance per Fabregas? Il commento degli ospiti
Serie A
Immagine news Serie A n.1 La Scozia di McTominay con Brasile e Marocco, il ct: "Ascoltate, è bello esserci"
Immagine news Serie A n.2 Osimhen: "Il Galatasaray significa moltissimo per me. In campo mi trasformo in un mostro"
Immagine news Serie A n.3 Roma, domani c’è il Cagliari: a breve la conferenza stampa di Gasperini
Immagine news Serie A n.4 Napoli, Buongiorno cuore granata: "Ci sarà la mia famiglia. Noi Capitan America, la Juve..."
Immagine news Serie A n.5 Novità sul futuro di Ferguson e Palacios, i convocati dell'Atalanta: le top news delle 13
Immagine news Serie A n.6 Argentina, il ct Scaloni non si fida: "Conosco Petkovic: Algeria temibile, come l'Austria"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Empoli, idea Mazzitelli per il centrocampo. Sul cagliaritano c'è anche la Sampdoria
Immagine news Serie B n.2 Avellino, la società rompe il silenzio: "Il calcio parte integrante della nostra terra"
Immagine news Serie B n.3 Sampdoria, si guarda a un esubero di Serie A per il centrocampo: piace Valoti della Cremonese
Immagine news Serie B n.4 L'ex Padova Coppola: "Andreoletti ha fatto miracoli, mascherando lacune d'organico"
Immagine news Serie B n.5 Mantova, Zan Majer in uscita: anche Catania e Salernitana osservano
Immagine news Serie B n.6 Venezia, il motivo della scomparsa del Leone Alato sulla maglia contro l'Inter
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Trento, Tabbiani: "Vittoria assolutamente meritata. E' un piacere allenare questi ragazzi"
Immagine news Serie C n.2 Catania, Toscano: "La squadra cresce in consapevolezza, gruppo di ragazzi straordinario"
Immagine news Serie C n.3 Livorno, Venturato: "Questo gruppo ha dei valori e abbiamo ampi margini di crescita"
Immagine news Serie C n.4 Sorrento, Bolsius: "Ci teniamo a regalare una soddisfazione ai nostri tifosi"
Immagine news Serie C n.5 Pineto, Tisci teme la Torres: "Società che lavora bene da anni e giocatori di spessore"
Immagine news Serie C n.6 Serie C, 17ª giornata: derby toscano e scontri diretti per la salvezza. Il programma di oggi
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Inter-Como, miglior attacco contro miglior difesa: chi avrà la meglio?
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Sassuolo-Fiorentina, viola obbligati a reagire: Vanoli si gioca tanto
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Lazio-Milan, clima bollente all'Olimpico: biancocelesti a caccia di vendetta
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Napoli Women-Milan, le formazioni ufficiali: Kyvag dal 1° in attacco. Floe guida le azzurre
Immagine news Calcio femminile n.2 Serie A Women, si riparte col 'classico' Roma-Juventus. Milan in casa del Napoli
Immagine news Calcio femminile n.3 Sassuolo, Sabatino: "Calcio femminile cambiato radicalmente. Vorrei tornare giovane"
Immagine news Calcio femminile n.4 Roma, Rossettini: "C'è eccitazione per la sfida alla Juventus. Ma non sarà decisiva"
Immagine news Calcio femminile n.5 Juventus, Canzi: "Roma? Gara che si presenta da sola. Non sarà come la finale di coppa"
Immagine news Calcio femminile n.6 The Guardian incorona Bonmati: è lei la miglior calciatrice dell'anno: Mariona e Russo sul podio
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.164 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Mauro Bressan, dal Milan degli olandesi alla rovesciata epica con la Fiorentina Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Si rompono tutti, si può fare qualcosa?