Sampdoria, si guarda a un esubero di Serie A per il centrocampo: piace Valoti della Cremonese

A gennaio per il centrocampista Mattia Valoti ci sarà con tutta probabilità l'addio alla Cremonese, dove è ai margini del progetto ed è finito fuori lista da inizio stagione, con un probabile ritorno in Serie B per trovare continuità e centralità in un nuovo progetto. Un campionato quello cadetto dove il classe '93 ha sempre fatto bene come dimostrano i 38 gol in 144 presenze.

Secondo quanto riferito da Tuttosport il futuro dell'ex di SPAL e Monza potrebbe essere alla Sampdoria. Il club blucerchiato infatti sta cercando innesti di spessore per uscire dalla crisi e conquistare la salvezza e si starebbe muovendo in maniera concreta per portare Valoti in blucerchiato. Il suo è uno dei nomi valutati dalla dirigenza della formazione ligure che in questi giorni sta tenendo diversi summit per studiare le prossime mosse da fare per rinforzare la rosa a disposizione di Foti e Gregucci e uscire dalle secche della classifica.