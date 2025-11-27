Alex Meret, gli basta un ruolo da secondo portiere? L'infortunio fa piovere sul bagnato

Alex Meret è in una situazione decisamente particolare. Perché dopo anni con una spada di Damocle sulla testa - cioè la sensazione che durante le estati potesse andarsene - ora pare avere definitivamente perso il posto in favore di Vanja Milinkovic-Savic, seppur a causa più della sfortuna che di prestazioni interlocutorie, al netto di quattro esclusioni consecutive.

Del resto Meret ha riportato un infortunio importante lo scorso 24 ottobre e che può tenerlo lontano dai campi per parecchio tempo. "Nel corso della seduta mattutina Alex Meret ha riportato un infortunio. Il portiere azzurro si è sottoposto a esami strumentali presso il Pineta Grande Hospital che hanno evidenziato una frattura del secondo metatarso del piede destro".

Nei giorni scorsi però c'è stata una buona notizia, visto che il portiere ha tolto il gesso. Rimane però un percorso lungo e pericoloso, con gli stessi azzurri stanno pensando a quale può essere la situazione per un dopo. Il suo contratto scade al 30 giugno del 2027 - dopo l'ultimo prolungamento - ma la sua assenza potrebbe anche portare il club a puntare su Milinkovic-Savic e un portiere di diverso impatto come secondo, lasciando al serbo una maglia da titolare. Sarà da capire se a Meret può bastare, eventualmente, un ruolo di questo tipo.