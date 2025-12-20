Perché la Roma cerca anche un centrale e un esterno sinistro oltre a due attaccanti

All-inn su due attaccanti. Come vi abbiamo riportato questa mattina, il direttore sportivo della Roma Frederic Massara in questi giorni sta lavorando per portare a Trigoria il prima possibile non uno, ma due attaccanti. Gli obiettivi sono Joshua Zirkzee e Giacomo Raspadori. L'attaccante olandese classe 2001 che fin qui ha realizzato un solo gol e ha nove presenze in Premier League è il centravanti concordato con Gian Piero Gasperini per spodestare Ferguson e Dovbyk, l'ex Napoli è l'ala sinistra non arrivata a fine agosto. Quel Jadon Sancho che dopo un lungo tira e molla alla fine ha sì lasciato il Manchester United, ma per andare in prestito all'Aston Villa.

La Roma però in questa finestra di calciomercato cercherà di implementare la rosa anche con altri due tasselli. Il primo è un centrale di difesa, reparto ancor più corto dopo la partenza di Ndicka per giocarsi la Coppa d'Africa con la Costa d'Avorio. Stasera allo Stadium scelte praticamente obbligate: partiranno dal primo minuto Celik, Mancini ed Hermoso, in panchina giocatori ritenuti ancora troppo acerbi come Ziolkowski e Ghilardi. Massara lavora per consegnare nelle mani dell'allenatore un'alternativa in più, l'ultimo nome emerso è quello di Disasi del Chelsea.

L'altro tassello che manca è quello dell'esterno sinistro. Tra poco ore contro la Juventus in quella zona di campo ci sarà Devyne Rensch, professione laterale destro. Il titolare Angeliño che non gioca dai primi di ottobre per una bronchite asmatica sta tornando solo in questi giorni, mentre Kostas Tsimikas arrivato sul finire di agosto dal Liverpool è stato prontamente bocciato e in queste ore si parla di una possibile risoluzione anticipata del prestito.