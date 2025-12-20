Bologna in finale, Polverosi: "Hanno vinto le idee, Italiano top nelle partite secche"

"A casa le milanesi, la Supercoppa se la giocheranno Napoli e Bologna. Conte lo ha meritato più di Allegri, ma anche Italiano si è guadagnato la finale giocando alla pari di una squadra più forte, più dotata fisicamente, più completa nell’organico, anzi, la squadra più ricca del nostro campionato". Inizia così il fondo di Alberto Polverosi per il Corriere dello Sport, riguardo alla Supercoppa Italiana che vedrà partenopei e felsnei affrontarsi lunedì in finale.

Inevitabile esaltare il tecnico rossoblù che, dopo la Coppa Italia conquistata a maggio, potrebbe portare un altro trofeo nella bacheca del club: "Per Italiano è un’altra finale, la quinta della sua carriera, tre con la Fiorentina (tutte perse), due col Bologna (la prima vinta). Non vorremmo affibbiargli subito un’etichetta, ma quando le partite sono secche sa come prepararle e come giocarle".

In chiusura, una valutazione completa sul Bologna: "Il passo in avanti di questa squadra è la consapevolezza dei propri mezzi, la sicurezza di sentirsi sempre compatta, chiunque sa che, se si trova in difficoltà, arriverà subito un compagno in soccorso. Anche quando si è dovuto difendere, nel secondo tempo, non ha mai perso le distanze, è rimasto stretto e raccolto per reggere l’urto di un avversario più forte sul piano fisico. E alla fine si è preso la finale. Succede quando le idee valgono più dei soldi".