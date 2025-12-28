Allegri dà ancora fiducia a Nkunku, si scalda il mercato delle big: le top news delle 13

Serie A, Milan-Verona dà il via alla domenica - La 17^ giornata di Serie A, che ieri ha visto Parma, Cagliari e Juventus battere rispettivamente Fiorentina, Torino e Pisa in un sabato completato dall'1-1 tra Udinese e Lazio, prosegue proponendo Milan-Verona come prima gara di oggi. In attesa di Fullkrug, Allegri schiera ancora Nkunku in avanti insieme a Pulisic. "Ci sono giocatori che si inseriscono subito e altri che hanno bisogno di tempo, ma è un giocatore con una tecnica straordinaria e speriamo che oggi faccia gol", ha dichiarato il tecnico rossonero nel pre partita. Zanetti risponde con il tandem offensivo Giovane-Mosquera, tenendo Orban inizialmente in panchina.

La Juventus attende i rientri di Gatti e Vlahovic - In casa bianconera, più che ai rinforzi, si pensa a recuperare gli infortunati. I nomi più pesanti in questo senso sono quelli di Gatti e Vlahovic: il difensore dovrebbe rientrare per la gara del 17 gennaio contro il Cagliari (o al più tardi il 25 contro il Napoli), mentre il centravanti punta ai playoff di Champions (sempre che la Juve centri tale traguardo) in programma a fine febbraio. Due profili caldi anche in ottica mercato. Il Milan segue Gatti, con Allegri che ne è un grande estimatore, mentre l'entourage di Vlahovic studia possibili soluzioni per l'estate (non perdendo le speranze di una riapertura del dialogo con la dirigenza juventina per il rinnovo).

La Roma pensa a gennaio, l'Inter all'estate - Dopo una prima parte di stagione condotta su alti livelli nonostante la rosa risicata, Gasperini attende rinforzi nel mercato invernale. In attacco piacciono Zirkzee e Raspadori, in difesa il primo nome in lista è quello di Dragusin e a centrocampo Frendrup potrebbe rientrare in uno scambio con Pisilli. L'Inter, invece, a fine stagione potrebbe salutare Calhanoglu con il Galatasaray tornato alla carica per assicurarselo. Il suo possibile erede è un prodotto del vivaio nerazzurro e cioè il classe 2005 Aleksandar Stankovic, ora al Club Brugge.