Probabili formazioni Serie A, 17^ giornata LIVE: c'è Thuram con Lautaro, Dybala falso nove

Di seguito le ultime dai campi, raccolte dai corrispondenti di TMW, in merito alla 17^ giornata di Serie A:

PARMA-FIORENTINA 1-0 - Il tabellino

Marcatore: 48' Sorensen (P)

PARMA (4-3-3): Corvi; Britschigi, Circati, Valenti, Valeri; Bernabé (81' Ordonez), Sorensen, Keita (90'+4' Cremaschi); Ondrejka (68' Estevez), Benedyczak (68' Oristanio), Pellegrino (90'+4' Djuric). All.: Cuesta.

FIORENTINA (4-4-2): De Gea; Dodò, Viti (63' Fortini), Comuzzo (86' Kouadio), Pongracic; Parisi (76' Gosens), Mandragora (63' Piccoli), Fagioli, Ndour (76' Sohm); Gudmundsson, Kean. All.: Vanoli.

---------------------------

TORINO-CAGLIARI 1-2 - Il tabellino

Marcatori: 28' Vlasic (T), 45' Prati (C), 66' Kilicsoy (C)

TORINO (3-5-2): Paleari, Tameze, Maripan, Ismajli, Pedersen (80' Aboukhlal), Asllani (77' Ngonge), Gineitis (80' Ilkhan). Lazaro (68' Nkounkou), Vlasic, Adams (68' Zapata), Simeone. All: Baroni

CAGLIARI (3-5-2): Caprile; Zappa, Luperto, Deiola; Palestra, Adopo, Mazzitelli (72' Cavuoti), Prati (84' Obert), Idrissi; Gaetano (68' Esposito), Kilicsoy (72' Borrelli). All: Pisacane

---------------------------

LECCE-COMO 0-3 - Il tabellino

Marcatori: 20' Paz (C), 66' Ramon (C), 75' Douvikas (C)

LECCE (4-3-3): Falcone; Veiga, Siebert, Tiago Gabriel, Gallo; Kaba, Ramadani, Maleh (70' N'dri); Pierotti (79' Sala), Stulic (70' Camarda), Sottil (79' Helgason). All.: Di Francesco.

COMO (4-2-3-1): Butez; Smolcic (46' van der Brempt), Ramon, Diego Carlos (78' Kempf), Moreno; Da Cunha, Perrone; Vojvoda (84' Baturina), Paz, Rodriguez (80' Kuhn); Douvikas. All.: Fabregas.

---------------------------

UDINESE-LAZIO 1-1 - Il tabellino

Marcatori: 80’ Vecino (L), 95’ Davis (U)

UDINESE (3-5-2): Padelli; Kristensen, Kabasele (41’ st Buksa), Solet; Zanoli (41’ st Palma), Piotrowski, Karlstrom (41’ st Miller), Ekkelenkamp, Bertola (20’ st Kamara); Zaniolo, Davis. A disp. Sava, Nunziante, Lovric, Ehizibue, Camara, Zarraga, Gueye. All.: Runjaic

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila (43’ st Provstgaard), Romagnoli, Pellegrini (43’ st Lazzari); Belahyane, Cataldi, Vecino; Cancellieri (37’ st Isaksen), Noslin (28’ st Castellanos), Zaccagni. A disp. Furlanetto, Mandas, Tavares, Patric, Farcomeni, Fernandes, Pedro. All.: Sarri

---------------------------

PISA-JUVENTUS 0-2 - Il tabellino

Marcatori: 28' st Kalulu, 46' st Yildiz (J)

PISA (3-5-2): Semper; Canestrelli, Caracciolo, Calabresi (39' st Buffon); Touré, Leris (33' st Lorran), Aebischer (33' st Marin), Vural (20' st Hojholt), Angori (20' st Bonfanti); Moreo, Tramoni. A disp.: Nicolas, Scuffet, Albiol, Coppola, Denoon, Mbambi, Esteves, Maucci, Piccinini. All.: Gilardino

JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly; Cambiaso (41' st Kostic), Thuram, Locatelli (15' st Zhegrova), McKennie; Yildiz (49' st Joao Mario), Koopmeiners (41' st Miretti); Openda (15' st David). A disp.: Perin, Scaglia, Rouhi, Pedro Felipe, Adzic, Milik. All.: Spalletti

---------------------------

MILAN-HELLAS VERONA 3-0 - Il tabellino

Marcatori: 46' Pulisic, 3' st rig. Nkunku, 8' st Nkunku (M)

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori (41' st Odogu), De Winter, Pavlovic; Saelemaekers (30' st Athekame), Loftus-Cheek (25' st Fofana), Modric (25' st Jashari), Rabiot, Bartesaghi; Nkunku, Pulisic (30' st Ricci). A disp.: Terracciano, Torriani, Estupinan, Odogu, Castiello. All.: Allegri.

HELLAS VERONA (3-5-2): Montipò; Nunez, Nelsson, Bella-Kotchap; Oyegoke (30' st Serdar), Niasse, Al-Musrati (40' st Harroui), Bernede, Bradaric (20' st Valentini); Giovane (1' st Sarr), Mosquera (1' st Orban). A disp.: Perilli, Toniolo, Perez, Valentini, Slotsager, Kastanos, Ebosse, Gagliardini, Cham, Ajayi. All.: Zanetti.

---------------------------

CREMONESE-NAPOLI - Le formazioni ufficiali

CREMONESE (3-5-2): Audero; Terracciano, Baschirotto, Bianchetti; Barbieri, Zerbin, Grassi, Payero, Pezzella; Sanabria, Vardy

Allenatore: Davide Nicola

NAPOLI (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus; Politano, Lobotka, McTominay, Spinazzola; Neres, Hojlund, Elmas

Allenatore: Antonio Conte

---------------------------

BOLOGNA-SASSUOLO - Domenica 28 dicembre, ore 18.00

BOLOGNA (4-2-3-1): Ravaglia; Zortea, Vitik, Lucumì, Miranda; Moro, Pobega; Orsolini, Odgaard, Rowe; Dallinga.

Allenatore: Italiano.

SASSUOLO (4-3-3): Muric; Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Doig; Koné, Matic, Thorstvedt; Volpato, Pinamonti, Laurienté.

Allenatore: Grosso.

---------------------------

ATALANTA-INTER - Domenica 28 dicembre, ore 20.45

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Kolasinac, Hien, Djimsiti; Zappacosta, De Roon, Ederson, Zalewski; Pasalic, De Ketelaere; Scamacca.

Allenatore: Palladino.

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Akanji, Bastoni; Luis Henrique, Barella, Zielinski, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Thuram.

Allenatore: Chivu.

---------------------------

ROMA-GENOA - Lunedì 29 dicembre, ore 20.45

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ziolkowski, Hermoso; Celik, Cristante, Koné, Wesley; Soulé, El Shaarawy; Dybala.

Allenatore: Gasperini.

GENOA (3-5-2): Sommariva; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Norton-Cuffy, Frendrup, Malinovskyi, Ellertsson, Martin; Ekuban, Vitinha.

Allenatore: De Rossi.