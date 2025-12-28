Milan-Hellas, le formazioni ufficiali: Nkunku si sbloccherà? Giovane-Mosquera per l'impresa

Tutto pronto a San Siro per Milan–Hellas Verona, gara valida per il 17° turno di Serie A, con i rossoneri intenzionati a riscattarsi dopo la delusione in Supercoppa e il pareggio contro il Sassuolo.

Max Allegri dovrà fare i conti con due assenze pesanti: Gabbia e Leão non saranno della partita a causa dei rispettivi infortuni. Il Diavolo scende in campo con il consueto 3-5-2: Maignan tra i pali e linea difensiva composta da Tomori, De Winter e Pavlovic; sulle corsie agiranno Saelemaekers e Bartesaghi, mentre in mezzo al campo spazio a Loftus-Cheek, Modrić e Rabiot. In attacco, il tecnico livornese si affida alla coppia formata da Nkunku e Pulisic.

Stesso sistema di gioco per l’Hellas Verona, che risponde con Montipò in porta e una difesa a tre formata da Nunez, Nelsson e Bella-Kotchap. A centrocampo Oyegoke e Bradaric sulle fasce, Niasse, Al-Musrati e Bernede in mezzo, mentre il tandem offensivo sarà composto da Giovane e Mosquera.

I precedenti a San Siro sorridono nettamente al Milan: 38 confronti ufficiali, con 22 vittorie rossonere e 16 pareggi. L’Hellas non è mai riuscito a imporsi in trasferta contro il Diavolo. L’ultimo successo milanista risale all’1-0 della Serie A 2024/25, mentre l’ultimo pareggio è il 2-2 del campionato 2020/21. La designazione arbitrale prevede Fabbri come direttore di gara, assistito da Mokhtar e Cavallina. Quarto uomo Allegretta, al VAR Mazzoleni con Volpi AVAR.

Milan (3-5-2): Maignan; Tomori, De Winter, Pavlovic; Saelemaekers, Loftus-Cheek, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Nkunku, Pulisic. A disp.: Terracciano, Torriani, Estupinan, Ricci, Fofana, Athekame, Odogu, Jashari, Castiello. All.: Allegri.

Hellas Verona (3-5-2): Montipò; Nunez, Nelsson, Bella-Kotchap; Oyegoke, Niasse, Al-Musrati, Bernede, Bradaric; Giovane, Mosquera. A disp.: Perilli, Toniolo, Perez, Valentini, Serdar, Sarr, Orban, Slotsager, Kastanos, Harroui, Ebosse, Gagliardini, Cham, Ajayi. All.: Zanetti.