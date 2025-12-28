Milan, lezione imparata con le piccole: Pulisic e doppietta Nkunku, Verona affondato 3-0

Rischiava di diventare una trappola, invece dall'incrocio con il Verona il Milan ha saputo lasciare alle spalle il passato tribolato con le "piccole" e chiudere la pratica con un secco 3-0: Pulisic e la doppietta di Nkunku affondano Zanetti e gli scaligeri, i rossoneri si godono la vista dalla vetta della Serie A per il momento.

C'è sempre Pulisic sul tabellino

La delusione della Supercoppa era da cancellare con un colpo di spugna al ritorno in campionato contro il Verona, tuttavia reduce da due successi di fila pesantissimi. Senza Leao e Gabbia, Allegri ha ridisegnato il suo Milan con De Winter centrale e Tomori braccetto di destra, mentre Nkunku ha preso il posto del portoghese al fianco di Pulisic. Dall’altro lato, invece, Zanetti ha disposto un separato la coppia Orban-Giovane, preferendo il brasiliano insieme a Mosquera dal primo minuto. I primi minuti di partita sono stati parecchio contratti, per un’impostazione attenta e volenterosa degli ospiti a non lasciarsi schiacciare dai rossoneri. Tra il tentativo di Loftus-Cheek e la palla sfiorata di pochi secondi di ritardo da Nkunku, il Diavolo ha saputo trovare il gol del vantaggio solamente allo scadere del recupero del primo tempo. Da un calcio d'angolo e la torre di Rabiot la palla dell'1-0 è finita sul destro di Pulisic spinto semplicemente in porta.

Nkunku si sblocca, il palloncino si gonfia due volte

Un colpo psicologico per il Verona, che al rientro in campo per la ripresa è finito sotto shock. Il rigore - trattenuta di Nelsson - di Nkunku e la doppietta del francese da opportunista, a pochi passi dalla porta, hanno slanciato il Milan sui binari del 3-0. Un’onda anomala rossonera si è schiantata addosso a Montipò e agli scaligeri, a rischio naufragio per goleada tra la botta ravvicinata di Loftus-Cheek e la deviazione di testa di De Winter. Montipò ha fatto il possibile per evitare l’imbarcata, con gli ingressi di Orban e Sarr incapaci di ribaltare la situazione svantaggiosa. Allegri, dal canto suo, ha inserito a gara in corso ricambi come Jashari e Fofana per un misto di fosforo e linfa vitale per il suo Milan nei 20 minuti finali del match. Con Ricci e Athekame per disporre un castello difensivo davanti la porta di Maignan e tenere alla larga il Verona. Da un flipper in area la ciurma di Zanetti ha trovato il gollonzo di Orban nel finale, annullato tuttavia per fuorigioco. I rossoneri hanno concluso il match 3-0, con un clean sheet e il ritorno momentaneo in vetta a quota 35 punti. Con il fiato sul collo dell'Inter.