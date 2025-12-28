Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Pres. Trento: "Se arriveremo in B sarà per gradi. Mercato? Se ci saranno occasioni..."

Andrea Piras
Oggi alle 10:27Serie C
Il Trento non nasconde le sue ambizioni. Piedi per terra ma sognare in grande. E' questo l'obiettivo di Mauro Giacca e della sua squadra. Il presidente gialloblù ha tracciato un bilancio dell'anno che sta volgendo al termine nel corso di un'intervista concessa ai taccuini dell'edizione odierna del Corriere del Trentino. Il numero uno ha sottolineato come il 2025 sia stato un anno positivo con la squadra che ha chiuso al quinto posto in classifica ma con margini di miglioramento.

Analizzando i numeri e vedendo il cammino della squadra è scontato che alcuni possano parlare di un possibile salto in Serie B ma Giacca frena: "In molti parlano di Serie B come obiettivo finale ma, se ci arriveremo, sarà per gradi. Per ora pensiamo ad arrivare il più in alto possibile". Parole che manifestano maturità e soprattutto piedi di piombo in un campionato che resta comunque difficile.

Fra gli argomenti trattati c'è anche quello del centro sportivo e dello stadio nuovo con la strada che "è tracciata" sottolinea il presidente trentino. "La Provincia si sta muovendo con grande decisione e noi ne accompagniamo i passi". Spazio anche per il mercato con un attaccante che potrebbe essere una delle prossime pedine. Le valutazioni verranno fatte insieme ai dirigenti e all'allenatore e "se ci saranno occasioni non ci faremo trovare impreparati".

