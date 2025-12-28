Napoli, Manna e il blocco del mercato: "Grandissimo paradosso, faremo di necessità virtù"

Il ds del Napoli Giovanni Manna ha parlato ai microfoni di DAZN, prima della sfida esterna sul campo della Cremonese valevole per la 17^ giornata di Serie A.

2025 da incorniciare.

"E' stato un anno importante, abbiamo vinto scudetto e Supercoppa. Non c'è tempo di festeggiare, focus sul presente".

Benissimo al Maradona, fuori casa deve migliorare: cosa passa nella testa dei giocatori in queste partite che sembrano facili?

"Non sono mai partite facili, si possono perdere punti con chiunque e oggi affrontiamo una squadra con un grande allenatore. L'anno scorso in trasferta il nostro fortino, quest'anno va diversamente. Siamo sul pezzo".

Il cambio di modulo e il blocco del mercato?

"Il modulo è stato una necessità, non avendo altri centrocampisti. Il mister è stato bravo a cucire l'abito su misura per la squadra, poi vedremo quando rientreranno Anguissa e De Bruyne. Blocco del mercato? Per me è un grandissimo paradosso, siamo una delle società più sane come liquidità. Si è cercato di uniformare la regola con la Uefa, ma ti permette di fare dei correttivi. Faremo di necessità virtù".

Lang e Lucca: percentuali di permanenza?

"I calciatori devono guadagnarsi ogni giorno di vestire la maglia del Napoli. Lorenzo l'abbiamo voluto, ma bisogna dare di più. Hojlund sta facendo bene e lui deve farsi trovare pronto. Intanto pensiamo alla partita, poi a gennaio vedremo".