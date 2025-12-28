Sampdoria, il primo gol fra i "pro" di Conti: il genovese e prodotto del vivaio blucerchiato

Chissà cosa avrà provato Francesco Conti nel sentire il pubblico del "Ferraris", il suo pubblico, ripetere più volte il suo cognome su invito dello speaker. Una gioia che probabilmente sarà difficile da descrivere per il giovane prodotto del settore giovanile della Sampdoria che ieri ha gonfiato la rete fra i professionisti per la prima volta siglando il pareggio momentaneo contro la Reggiana. Una rete che ha permesso di iniziare la rimonta poi completata dalla stoccata di Barak nel finale per tre punti fondamentali per le zone basse della classifica.

Genovese e sampdoriano

Un pomeriggio che il ragazzo ricorderà per sempre ma che dovrà essere la benzina per proseguire il suo processo di crescita. Genovese e sampdoriano, classe 2004, Conti ha effettuato tutta la trafila nelle giovanili blucerchiate fino ad arrivare al grande salto in prima squadra. Un percorso di maturazione che non è completato ovviamente ma che, con il lavoro costante e l'aiuto dello staff tecnico di mister Gregucci, può essere sviluppato ulteriormente.

La stagione in corso

Il debutto nel pomeriggio di Bolzano mentre una settimana più tardi Donati lo schiera come esterno destro nel primo tempo contro il Cesena. Dopo una serie di panchine e un minuto nello 0-0 contro il Catanzaro, il ragazzo trova maggiore spazio. E l'impegno profuso in campo ieri è stato premiato.