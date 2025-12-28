Milan-Hellas Verona 3-0: il tabellino della gara
Ecco di seguito il tabellino della gara:
Milan (3-5-2): Maignan; Tomori (41' st Odogu), De Winter, Pavlovic; Saelemaekers (30' st Athekame), Loftus-Cheek (25' st Fofana), Modric (25' st Jashari), Rabiot, Bartesaghi; Nkunku, Pulisic (30' st Ricci). A disp.: Terracciano, Torriani, Estupinan, Odogu, Castiello. All.: Allegri
Hellas Verona (3-5-2): Montipò; Nunez, Nelsson, Bella-Kotchap; Oyegoke (30' st Serdar), Niasse, Al-Musrati (40' st Harroui), Bernede, Bradaric (20' st Valentini); Giovane (1' st Sarr), Mosquera (1' st Orban). A disp.: Perilli, Toniolo, Perez, Valentini, Slotsager, Kastanos, Ebosse, Gagliardini, Cham, Ajayi. All.: Zanetti
Arbitro: Fabbri
Marcatori: 46' Pulisic, 3' st rig. Nkunku, 8' st Nkunku (M)
Ammoniti: Al Musrati (H)
