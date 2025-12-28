Giacchetta dà indizi di mercato: "Un difensore e un centrocampista, ma ora testa alla gara"

Il ds della Cremonese Simone Giacchetta ha parlato ai microfoni di DAZN, in vista del match casalingo contro il Napoli valido per la 17^ giornata di Serie A.

Come si affrontano queste partite?

"Con grande motivazione, per volersi confrontare con la squadra forse più in salute di tutte. Lo stimolo è massimale, dobbiamo essere pronti a recitare il ruolo della matricola che non sa demeritare contro questi grandi avversari".

Vi aspettavate la crescita immediata di questo progetto?

"Abbiamo fatto un'esperienza in serie A nella stagione 2022/23 che qualcosa ci ha dato. Ci è stata utile, abbiamo cercato un gruppo di italiani. Abbiamo cercato calciatori che potessero sposare la nostra missione e cioè giocare per la salvezza e soffrire. Siamo contenti, ci credevamo, i risultati iniziali ci hanno dato grande aiuto e sappiamo che la Serie A è spietata. Campionato lunghissimo, ogni domenica è difficile fare punti".

Mercato: Luperto, Brescianini e Pisilli?

"Difensori centrali e attaccanti sono i ruoli più ricercati. Forse un difensore e un centrocampista potrebbero essere in ottica Cremonese. Fare nomi è pericoloso, meglio pensare prima alla partita e poi al mercato".