Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Novara, c'è l'accordo con Dossena per la panchina: contratto fino a giugno senza clausole

Novara, c'è l'accordo con Dossena per la panchina: contratto fino a giugno senza clausoleTUTTO mercato WEB
Claudia Marrone
Oggi alle 13:19Serie C
Claudia Marrone

Lo avevamo anticipato proprio nella giornata di ieri, il Novara ha scelto il suo nuovo tecnico, che risponde al nome di Andrea Dossena: erano da limare gli ultimi dettagli per l'accordo definitivo, ma l'ex Pro Vercelli e SPAL è stato il prescelto per il post Andrea Zanchetta (CLICCA QUI per il comunicato integrale del club), esonerato lo scorso 23 dicembre, a seguito del ko contro l'Ospitaletto nell'ultima gara del 2025, che ha lasciato i piemontesi in zona playout.

Adesso, stando a quanto si legge su La Stampa-Novara&Verbania, ecco che c'è anche l'accordo, arrivato dopo un lungo colloquio con il Direttore Sportivo del club Federico Boveri: il contratto avrà validità fino a giugno, senza clausole di rinnovo automatico legate alla classifica finale, in modo che le parti, a margine della stagione, possano valutare il da farsi senza vincoli. Nelle prossime ore è atteso anche l'annuncio, perché domani gli azzurri si ritroveranno per iniziare a preparare la sfida all'Inter U23, in programma domenica 4 gennaio, e l'allenamento sarà chiaramente diretto dal nuovo mister.

Ricordiamo poi - e questo potrebbe incidere anche sulle ragioni del contratto di Dossena - che il Novara non ha solo Andrea Zanchetta sotto contratto, ma anche mister Giacomo Gattuso, tesserato fino a giugno prossimo.

Articoli correlati
Novara, si stringe per la panchina. Accordo a un passo con Dossena: ultimi dettagli... Novara, si stringe per la panchina. Accordo a un passo con Dossena: ultimi dettagli da limare
Il Novara a lavoro per il post Zanchetta. Zaffaroni e Dossena tra i papabili, ma... Il Novara a lavoro per il post Zanchetta. Zaffaroni e Dossena tra i papabili, ma non solo
Non solo Amarante, anche Conte può saltare. Il Sorrento pensa a due nomi per sostituirlo... Non solo Amarante, anche Conte può saltare. Il Sorrento pensa a due nomi per sostituirlo
Altre notizie Serie C
Picerno, vicino l'arrivo di Guadagni dal Siracusa. E accordo con l'Altamura per Franco... TMWPicerno, vicino l'arrivo di Guadagni dal Siracusa. E accordo con l'Altamura per Franco
Novara, c'è l'accordo con Dossena per la panchina: contratto fino a giugno senza... Novara, c'è l'accordo con Dossena per la panchina: contratto fino a giugno senza clausole
Tra sei giorni torna in campo la Serie C: al via il girone di ritorno. Il programma... Tra sei giorni torna in campo la Serie C: al via il girone di ritorno. Il programma della 20ª giornata
Alessandro Lucarelli: "Mi farebbe piacere tornare a Livorno se ci fossero i giusti... Alessandro Lucarelli: "Mi farebbe piacere tornare a Livorno se ci fossero i giusti presupposti"
Pres. Trento: "Se arriveremo in B sarà per gradi. Mercato? Se ci saranno occasioni..."... Pres. Trento: "Se arriveremo in B sarà per gradi. Mercato? Se ci saranno occasioni..."
Casertana, D'Agostino: "Crediamo nella B. Nessuno andrà via a gennaio" Casertana, D'Agostino: "Crediamo nella B. Nessuno andrà via a gennaio"
Brescia, Pasini: "Balotelli non fa parte del progetto, ma prenderemo una punta importante"... Brescia, Pasini: "Balotelli non fa parte del progetto, ma prenderemo una punta importante"
Team Altamura, Ninivaggi: "Il 2025 l'anno di una salvezza non scontata" Team Altamura, Ninivaggi: "Il 2025 l'anno di una salvezza non scontata"
Editoriale di Luca Calamai Immagine box laterale di Luca Calamai Zhegrova un’arma micidiale. Spalletti condannato a una Juve a tre punte per inseguire lo scudetto. Disastro viola e se tornasse Pioli? La Dea esame chiave per Chivu. Fullkrug prezioso contro le piccole.
Le più lette
1 Zhegrova un’arma micidiale. Spalletti condannato a una Juve a tre punte per inseguire lo scudetto. Disastro viola e se tornasse Pioli? La Dea esame chiave per Chivu. Fullkrug prezioso contro le piccole.
2 Milan-Hellas Verona, le probabili formazioni: De Winter al posto di Gabbia (in attesa del mercato)
3 Atalanta-Inter, le probabili formazioni: confermati Scamacca e CDK, Zielinski gioca dal 1'
4 Serie A, 17^ giornata LIVE: Nkunku sostituisce Leao, c'è Thuram con Lautaro
5 Roma-Genoa, le probabili formazioni: Pellegrini ko, sulla trequarti ecco Soule ed El Shaarawy
Ora in radio
Repliche 13:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Milan, ecco Fullkrug: spunta il nuovo 9 rossonero a San Siro per vedere la gara col Verona
Immagine top news n.1 Serie A, 17^ giornata LIVE: Nkunku sostituisce Leao, c'è Thuram con Lautaro
Immagine top news n.2 Milan-Hellas, le formazioni ufficiali: Nkunku si sbloccherà? Giovane-Mosquera per l'impresa
Immagine top news n.3 Juventus, Yildiz da sogno: agganciato Del Piero nella classifica dei marcatori U21 bianconeri
Immagine top news n.4 Un buon Pisa non basta a fermare la Juventus: terza vittoria di fila, ma senza brillare
Immagine top news n.5 Davis fa impazzire l'Udinese. Ma la Lazio non ci sta: nuovo silenzio stampa
Immagine top news n.6 Autogol di Calabresi, poi il tap-in di Yildiz: Pisa al palo, la Juventus vince e centra il filotto
Immagine top news n.7 Davis gela la Lazio al 95': 1-1 tra l'Udinese e i biancocelesti. Polemiche nel finale
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano L'Atalanta ha una miniera d'oro con Palestra: ma resterà a Bergamo? Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Theo Hernandez ha avvisato il Milan sul futuro di Mike Maignan
Immagine news podcast n.2 L'Inter blinda Bastoni a gennaio. Ma d'estate accadrà la stessa cosa?
Immagine news podcast n.3 Ibrahimovic ci ha provato. Ma era l'unico a volere davvero Thiago Silva al Milan
Immagine news podcast n.4 L'Inter dovrà fare una scelta a gennaio e rinforzare solo una delle due necessità
TMW Radio Sport
Immagine news Serie A n.1 Che Roma sarà con Zirkzee, Raspadori e Dragusin? Il commento degli opinionisti
Immagine news Serie A n.2 Gianni Bezzi: "Juventus migliorata ma a Pisa sarà dura. Zirkzee ideale per la Roma"
Immagine news Serie A n.3 De Paola: "Allegri e Spalletti, un duello tra filosofie. E su Chivu dico..."
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Cremonese-Napoli, le formazioni ufficiali: Conte conferma gli uomini di Supercoppa
Immagine news Serie A n.2 Milan-Verona, paura prima del match: tifoso in codice rosso dopo un arresto cardiaco
Immagine news Serie A n.3 Roma, Gasperini: "Ancora in dubbio Hermoso. Si parla troppo di mercato"
Immagine news Serie A n.4 Sfugge il pallone a Montipò, Nkunku insaziabile: doppietta e 3-0 del Milan al Verona
Immagine news Serie A n.5 Altra botta psicologica per il Verona: Nkunku su rigore, il Milan allunga 2-0
Immagine news Serie A n.6 Atalanta, i convocati di Palladino per l'Inter: Djimsiti recuperato in extremis
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Avellino, su Lescano non solo i club di C. Arriva un'offerta dal Paraguay: riflessioni in corso
Immagine news Serie B n.2 Juve Stabia, Maistro sul suo rinnovo: "La decisione spetta al Direttore. Ma non son preoccupato"
Immagine news Serie B n.3 Sampdoria, il primo gol fra i "pro" di Conti: il genovese e prodotto del vivaio blucerchiato
Immagine news Serie B n.4 Serie B, i migliori in ogni reparto (e non solo) dopo la diciottesima giornata di campionato
Immagine news Serie B n.5 Sampdoria, dall'errore di Monza al gol con la Reggiana: la crescita di Barak che torna decisivo
Immagine news Serie B n.6 Dickmann: "Oggi credo che si sia visto un Bari vivo, aggressivo e che voleva i tre punti"
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Picerno, vicino l'arrivo di Guadagni dal Siracusa. E accordo con l'Altamura per Franco
Immagine news Serie C n.2 Novara, c'è l'accordo con Dossena per la panchina: contratto fino a giugno senza clausole
Immagine news Serie C n.3 Tra sei giorni torna in campo la Serie C: al via il girone di ritorno. Il programma della 20ª giornata
Immagine news Serie C n.4 Alessandro Lucarelli: "Mi farebbe piacere tornare a Livorno se ci fossero i giusti presupposti"
Immagine news Serie C n.5 Pres. Trento: "Se arriveremo in B sarà per gradi. Mercato? Se ci saranno occasioni..."
Immagine news Serie C n.6 Casertana, D'Agostino: "Crediamo nella B. Nessuno andrà via a gennaio"
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Quote risultato esatto Atalanta Inter
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Atalanta-Inter, Chivu vuole difendere la vetta
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Bologna-Sassuolo, derby emiliano d'alta classifica
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Ternana Women, già annunciato il successore di Cincotta. La panchina va ad Ardizzone
Immagine news Calcio femminile n.2 Serie A Women, ufficiali date e orari delle prime tre giornate del 2026
Immagine news Calcio femminile n.3 Ribaltone sulla panchina della Ternan Women. Esonerato mister Cincotta
Immagine news Calcio femminile n.4 La semifinale (amara) all'Europeo e le sfide alle big. Il 2025 è stato l'anno delle Azzurre
Immagine news Calcio femminile n.5 In Europa avanza solo la Juventus, che culla il sogno quarti. Male Roma e Inter
Immagine news Calcio femminile n.6 USA chiama Italia: dopo Cantore e Boattin è il turno di Di Guglielmo: 2 le squadre interessate
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.164 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Riccardo Budoni: "Le partite per strada e la Lazio come una seconda pelle" Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Dall’autogol di Perth alla desolazione di Riad: sicuri che il calcio italiano sia esportabile?