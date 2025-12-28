Novara, c'è l'accordo con Dossena per la panchina: contratto fino a giugno senza clausole

Lo avevamo anticipato proprio nella giornata di ieri, il Novara ha scelto il suo nuovo tecnico, che risponde al nome di Andrea Dossena: erano da limare gli ultimi dettagli per l'accordo definitivo, ma l'ex Pro Vercelli e SPAL è stato il prescelto per il post Andrea Zanchetta (CLICCA QUI per il comunicato integrale del club), esonerato lo scorso 23 dicembre, a seguito del ko contro l'Ospitaletto nell'ultima gara del 2025, che ha lasciato i piemontesi in zona playout.

Adesso, stando a quanto si legge su La Stampa-Novara&Verbania, ecco che c'è anche l'accordo, arrivato dopo un lungo colloquio con il Direttore Sportivo del club Federico Boveri: il contratto avrà validità fino a giugno, senza clausole di rinnovo automatico legate alla classifica finale, in modo che le parti, a margine della stagione, possano valutare il da farsi senza vincoli. Nelle prossime ore è atteso anche l'annuncio, perché domani gli azzurri si ritroveranno per iniziare a preparare la sfida all'Inter U23, in programma domenica 4 gennaio, e l'allenamento sarà chiaramente diretto dal nuovo mister.

Ricordiamo poi - e questo potrebbe incidere anche sulle ragioni del contratto di Dossena - che il Novara non ha solo Andrea Zanchetta sotto contratto, ma anche mister Giacomo Gattuso, tesserato fino a giugno prossimo.