Sampdoria, dall'errore di Monza al gol con la Reggiana: la crescita di Barak che torna decisivo

Finalmente Antonin Barak. La Sampdoria conquista tre punti importantissimi per la zona salvezza superando 2-1 in rimonta la Reggiana al "Ferraris". La stoccata finale arriva proprio dal centrocampista ceco, atteso da tempo dai tifosi e finalmente decisivo con una conclusione precisa dalla distanza che si è conclusa all'angolino alla sinistra di Motta. Una rete che ha fatto esplodere di gioia il pubblico di casa con la panchina che si è riversata in campo ad abbracciare il compagno di squadra arrivato nel mercato estivo e finora protagonista di gare altalenanti.

Dall'errore di Monza al gol con la Reggiana

Un cerchio che si chiude e un inizio di avventura in blucerchiato con il piede sbagliato. Dopo aver debuttato contro il Cesena in casa, a Monza arriva l'errore dal dischetto nel match poi perso contro i brianzoli. Poi prestazioni in ombra e la squadra che faticava nei bassifondi della graduatoria. Con il passare delle settimane, complice anche l'arrivo del nuovo staff, l'ex Fiorentina ha aumentato i giri del motore ritrovando piano piano la condizione più consona. E le prestazioni confortavano i progressi fino alla rete decisiva di ieri.

Crescita costante

Un miglioramento riconosciuto anche dallo stesso giocatore che ai canali ufficiali ha fatto autocritica. Una crescita avvertita già verso fine novembre e adesso, finalmente può dare il contributo alla Sampdoria per raggiungere l'obiettivo finale.