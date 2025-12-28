Milan, ecco Fullkrug: spunta il nuovo 9 rossonero a San Siro per vedere la gara col Verona

La prima volta a San Siro come nuovo giocatore del Milan, in attesa dell'annuncio ufficiale. L'attaccante tedesco, arrivato in anticipo dal mercato invernale - prestito semestrale con diritto di riscatto a 5 milioni e pronto a trasformarsi in obbligo al verificarsi di determinate condizioni – e direttamente dal West Ham, si è già unito al gruppo-squadra rossonero in settimana, grazie a un permesso gentilmente concesso dal club inglese e ha scelto che vestirà la maglia maledetta numero 9.

Oggi non sarà a disposizione per il lunch match contro l'Hellas Verona a San Siro, almeno finché la finestra di mercato di gennaio non verrà aperta e il tesseramento del 32enne di Hannover verrà depositato.

Eppure, pizzicato dalle telecamere di DAZN, Fullkrug è comunque presente in tribuna d'onore al Meazza di San Siro oggi per vedere dal vivo i suoi nuovi compagni di squadra in azione in campionato per la 17esima giornata di Serie A.