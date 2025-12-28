Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Vicenza, Zamuner sul mercato: "In entrata cerchiamo un difensore centrale e un vice Costa"

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com
Claudia Marrone
Oggi alle 14:34Serie C
Il Girone A di Serie C, per quel che concerne la promozione diretta in Serie B, sembra ormai già deciso, con il Vicenza che ha chiuso il Girone di andata imbattuto e con 12 punti di vantaggio dal secondo posto; certo, ci saranno adesso altre 19 gare, ma i biancorossi hanno dimostrato estrema solidità e soprattutto un passo appunto diverso da quelle che sulla carta sono le dirette concorrenti.

Sarà però ora tempo di mercato, con la sessione invernale che aprirà il 2 gennaio, e il punto della situazione, all'edizione on line del Giornale di Vicenza, è stata fatta dal Direttore Sportivo biancorosso Giorgio Zamuner: "Siamo coperti in tutti i ruoli con giocatori forti senza differenza tra titolari e non. Adesso però vorremmo mandare a giocare Fantoni e Cester perché sono bravi e seri, mentre in entrata cerchiamo un difensore centrale e un vice Costa. Leo e Cancellieri? Li stiamo seguendo, ma come qualche altro, vogliamo prendere comunque gente che non ha bisogno di rodaggio, che in caso di bisogno è pronta a scendere in campo".

Non ci saranno quindi stravolgimenti sostanziali, anche perché, a detta del dirigente, neppure quelli che stanno giocando meno hanno chiesto di lasciare la piazza veneta. Non è intenzione di nessuno intaccare un gruppo coeso e forte, e anzi, le trattative, sempre come ha dichiarato Zamuner, saranno chiuse entro metà gennaio.

