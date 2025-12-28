Perché Christopher Nkunku gonfia un palloncino dopo tutte le sue reti

C’è un’esultanza che, più di altre, racconta una storia personale. Ogni volta che Christopher Nkunku segna, che sia successo in Bundesliga, in Premier League o ora in Serie A, il copione è sempre lo stesso: un palloncino tirato fuori dal calzettone, gonfiato lentamente e mostrato al pubblico. È accaduto di nuovo a San Siro, dopo la doppietta con il Milan contro il Verona (le sue prime due reti in Serie A), ma dietro quel gesto non c’è nulla di folcloristico o studiato a tavolino.

Il palloncino è una dedica privata, intima, che Nkunku porta con sé da anni. È il suo modo di salutare il figlio, di ricordargli che anche nei momenti di massima esposizione pubblica - un gol, un boato dello stadio, una curva che esplode - il suo pensiero corre sempre a casa. Un segnale semplice, quasi infantile, che però ha resistito ai cambi di maglia, di campionato e di Paese. Dal RB Lipsia al Chelsea, fino all’approdo in rossonero, Nkunku non ha mai smesso di farlo.

Lo stesso attaccante ha spiegato più volte come quell’esultanza sia nata quasi per gioco, quando il figlio era troppo piccolo per capire il calcio ma si illuminava davanti a un palloncino colorato. Da lì una promessa silenziosa: ogni gol sarebbe diventato un messaggio, un saluto a distanza. E anche oggi, a distanza di tanti anni, Nkunku continua a mantenere fede a quel rito.