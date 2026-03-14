Allegri: "Gimenez out. Senza Rabiot il Milan fatica? Numeri fatti per essere abbattuti"

Dopo la notizia del ritorno in gruppo in settimana di Santiago Gimenez, a Massimiliano Allegri, tecnico del Milan, è stato chiesto come sta il messicano e se è già pronto per dare una mano ai rossoneri nella delicata trasferta di Roma contro la Lazio: "Non ci sarà domani, ma è in una buona condizione a livello psicologico".

Senza Rabiot il Milan fatica.

"I numeri sono fatti per essere abbattuti. Non so chi giocherà tra Jashari e Ricci, ma l'importante è che la squadra faccia una prestazione da squadra, con grande ordine e grande fase difensiva. La Lazio segna molto nella parte finale della partita. Domani fortunatamente ci sarà lo stadio pieno con 10mila tifosi del Milan, cosa che per noi è molto importante".

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