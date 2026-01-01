Allegri interviene sul botta e risposta Conte-Chivu: "Il Napoli ha vinto, l'Inter è arrivata seconda"

Mister Massimiliano Allegri, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della trasferta di Cagliari, è stato interpellato anche sul botta e risposta tra Chivu e Conte in vista del big match dell'11 gennaio e, più in generale, sulla corsa scudetto. Questa la risposta del tecnico del Milan: "Uno dice una roba, uno dice un'altra. Io dico solo che il Napoli ha vinto lo scudetto e l'Inter è arrivata seconda. Quindi una è favorita, l'altra è la controfavorita. Non è che ci vuole tanto".

Le parole di Conte

"È un percorso appena iniziato, a livello di struttura non siamo pronti, per tanti motivi. Oggi Juventus, Milan e Inter, per struttura, per seconde squadre, per valore patrimoniale sono diverse da tutti. Non puoi mettere le testa sotto la sabbia e pensare che le differenze non esistano, poi ti metti sotto e con il lavoro cerchi di colmare le distanze".

La replica di Chivu

"A me di quel che dice Conte non interessa. Il Napoli ha vinto lo scudetto lo scorso anno, ha fatto un mercato con investimenti importanti e non ha cambiato l’allenatore".