Lotta Salvezza in Serie B: per evitare i playout servono 42-44 punti. Gli scenari

Lotta Salvezza in Serie B: per evitare i playout servono 42-44 punti. Gli scenari
© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com
Luca Bargellini
Oggi alle 08:04Serie B
Luca Bargellini

La Serie B 2025/26 regala una lotta per non retrocedere densa di insidie, con sei squadre in appena 7 punti che si contendono la permanenza nel campionato cadetto. La zona calda si fa di settimana in settimana più complicata per chi staziona nelle ultime posizioni.

La classifica del fondo recita: Virtus Entella e Reggiana appaiate a 25 punti, Mantova 23, Spezia 22, Bari 21 e Pescara fanalino di coda con 18 punti. Retrocedono direttamente in Serie C le ultime tre classificate, mentre la quart'ultima disputa i play-out con la quint'ultima se il distacco tra le due è pari o inferiore a 4 punti. Come chiarisce il comunicato ufficiale della FIGC, in caso di ulteriore parità nelle due gare di play-out ottiene la permanenza la squadra quint'ultima classificata a fine campionato — una regola che rende ogni singolo punto potenzialmente decisivo.

Con le giornate ancora da disputare, la quota salvezza stimata per evitare la retrocessione diretta si colloca tra i 37 e i 40 punti. Il calcolo si basa sui dati storici degli ultimi tornei cadetti: negli ultimi campionati di Serie B a 20 squadre, la soglia che ha garantito la permanenza o l'accesso ai play-out si è attestata tra i 34 e i 41 punti, con una media intorno a 37-38. Per restare lontano anche dalla zona play-out, la soglia sale invece intorno ai 42-44 punti. Con una coda di classifica che sta viaggiando a ritmi più bassi della media storica, la soglia effettiva potrebbe abbassarsi leggermente, ma difficilmente al di sotto dei 35.

Per le squadre in piena zona retrocessione diretta le sfide restano ardue. Il Pescara, con 18 punti, dovrà raccogliere ancora molti punti per sperare nella salvezza. Più alla portata la situazione di Bari e Spezia a 21-22 punti, che con una serie positiva potrebbero uscire dalla zona pericolosa. Il Mantova a 23 e la Virtus Entella insieme alla Reggiana a 25 punti hanno un margine leggermente più ampio, ma con soli 2-4 punti di vantaggio sul terzultimo posto non possono ancora considerarsi al sicuro.

La variabile più delicata rimane il meccanismo del play-out: la quart'ultima retrocede direttamente se il distacco dalla quint'ultima supera i 4 punti, altrimenti si disputano due gare di andata e ritorno. Un dettaglio regolamentare che potrebbe determinare destini opposti per squadre divise da pochissimi punti, trasformando ogni scontro diretto nel vero crocevia della stagione.

