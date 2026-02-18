Hic et nunc, non c'è altra strada: usate un po' la massima che volete. Il senso di Milan-Como è uno

Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 07:30
Antonello Gioia

Se la partita di stasera dovesse riassumersi in una massima, potrebbe essere il qui e ora. Hic et nunc, direbbero i latini. Non c'è altra strada, direbbe Luciano Spalletti. Vero che mancano ancora tante partite alla fine del campionato e che la matematica non condanna assolutamente nessuno, ma è realistico pensare che solo una vittoria del Milan questa sera contro il Como potrebbe tenere seriamente aperti i giochi per lo Scudetto, almeno fino al derby del prossimo 7 marzo.

Le parole di Allegri
Allegri ne è perfettamente consapevole e, infatti, ha avvisato tutti in conferenza stampa: "È importante perché siamo negli ultimi 3 mesi della stagione. Qui si decide la stagione, il campionato, i posti Champions e la permanenza di A. Abbiamo poco margine di errore, c'è poco tempo per recuperare. Diciamo che il Como e Fabregas stanno facendo un lavoro importante, sono in lotta per la Champions. Hanno fatto un lavoro in così poco tempo molto buono che c'è solo da fare i complimenti. Poi ci sono momenti in cui giochi bene e momenti in cui giochi meno bene. Per noi Milan è importante ottenere il risultato attraverso le prestazioni, che possono essere buone o meno buone, e abbiamo un obiettivo da raggiungere che è un posto in Champions". In realtà si guarda più in alto.

La probabile formazione del Milan
Massimiliano Allegri dovrà fare a meno dell'indispensabile Rabiot, squalificato dopo l'espulsione di Pisa; il francese, quando tornerà in campo, avrà sempre la spada di Damocle della diffida. Al suo posto giocherà Ricci, entrato molto bene contro il Pisa. Salgono anche le quotazioni di Ardon Jashari, con lo svizzero che potrebbe seriamente giocarsi domani un posto a centrocampo al posto di Fofana. Un altro punto di domanda resta su chi sarà il titolare sulla fascia destra: Saelemaekers ieri è tornato in gruppo, ha recuperato dall'infortunio all'adduttore, ed è a disposizione. Athekame ha fatto molto bene nelle ultime uscite e contro il Pisa ha trovato anche pure il primo assist, un ottimo cross per Loftus, in rossonero. Possibile che possano giocare circa un tempo a testa, è da capire chi partirà dall'inizio. In attacco spazio ancora a Loftus-Cheek, evidentemente il giocatore che per Allegri sta meglio, che potrebbe giocare in coppia con Leao. Ma è ancora in dubbio la possibile titolarità del portoghese, che al momento è in leggero vantaggio su Nkunku. Convocato Pulisic anche se non al meglio.

Editoriale di Fabrizio Biasin Immagine box laterale di Fabrizio Biasin Bastoni, Kalulu, La Penna, Rocchi, Rrahmani, Allegri, Rabiot, Nico Paz, Di Francesco, Malen: una raffica di domande al maledetto mondo del calcio
Immagine news podcast primo piano Perché Federico Chiesa ha mancato anche questo penultimo treno della carriera Ascolta il podcast
