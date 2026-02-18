La top 10 delle cessioni del Bodo. Inizia tutto con Hauge-Milan e c'è Boniface

Tutto inizia con Jens-Petter Hauge, che sul sintetico norvegese delizia a tal punto e fa male a tal punto al Milan che i rossoneri decidono di portarselo a casa. Non andrà come sperato ma il Bodo-Glimt, miracolo a nord della Scandinavia, piccolissima società che ha fatto dello scouting, della sostenibilità e della valorizzazione del talento interno un vero marchio di fabbrica, è diventato un esempio. Oggi sfida l'Inter nell'andata dei play-off di Champions League e sarà una sfida da non sottovalutare per la formazione allenata da Christian Chivu. Non solo. Come detto, è un modello da studiare per tante società sul mercato.

Siamo andati alla scoperta della top 10 delle cessioni della storia del Bodo e a guidarle c'è Gronbaek, proprio il giocatore che al Genoa non è riuscito a dare un'impronta pesante ma che i norvegesi hanno ceduto al Rennes a peso d'oro. Al secondo posto Moumbagna, anche lui in Italia senza successo finora, in classifica troviamo anche Boniface che invece all'USG è stato uno dei migliori acquisti per resa sul campo e nelle casse della storia.

La top 10 delle cessioni più remunerative della storia dei norvegesi del Bodo Glimt

Albert Gronbaek (15 milioni di euro al Rennes, stagione 2024/2025)

Faris Moumbagna (8 milioni di euro al Marsiglia, stagione 2023/2024)

Hugo Vetlesen (7,75 milioni di euro al Club Bruges, stagione 2023/2024)

Victor Boniface (6,1 milioni di euro all'Union Saint-Gilloise, stagione 2022/2023)

Erik Botheim (6 milioni di euro al Krasnodar, stagione 2021/2022)

Joel Mvuka (5,5 milioni di euro al Lorient, stagione 2022/2023)

Jens Petter Hauge (4,8 milioni di euro al Milan, stagione 2020/2021)

Patrik Berg (4,5 milioni di euro al Lens, stagione 2021/2022)

Mathias Jorgensen (4 milioni di euro al Bklackburn, stagione 2025/2026)

Kasper Junker (2,11 milioni agli Urawa Reds, stagione 2020/2021)